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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

اجرای بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع عملیات عمرانی در روستاهای چرداول

اجرای بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع عملیات عمرانی در روستاهای چرداول

ایلام - فرماندار چرداول گفت: بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع عملیات عمرانی در روستاهای این شهرستان با اعتبار ۸۱۲ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

محمد تاسمه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در حوزه‌های آسفالت، جدول‌گذاری و بهسازی معابر روستایی اجرا می‌شود، اظهار داشت: هدف از این اقدامات، بهبود کیفیت زندگی روستاییان و تسهیل در تردد آنان است.

وی با بیان اینکه طرح هادی در تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان به اجرا درآمده، تصریح کرد: نهضت آسفالت روستاها با جدیت ادامه دارد و این روند تا پوشش کامل تمامی روستاهای نیازمند ادامه خواهد یافت.

فرماندار چرداول با اشاره به اینکه این پروژه‌ها با اعتبار ۸۱۲ میلیارد ریال در حال اجراست، خاطرنشان کرد: این میزان اعتبار، نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های روستایی شهرستان است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه روستاها، نقش مهمی در کاهش مهاجرت و رونق اقتصادی منطقه دارد، گفت: با تداوم این اقدامات، شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت روستاهای چرداول خواهیم بود؛ بدون شک این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6957179

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