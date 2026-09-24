اجرای بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع عملیات عمرانی در روستاهای چرداول

محمد تاسمه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در حوزه‌های آسفالت، جدول‌گذاری و بهسازی معابر روستایی اجرا می‌شود، اظهار داشت: هدف از این اقدامات، بهبود کیفیت زندگی روستاییان و تسهیل در تردد آنان است.

وی با بیان اینکه طرح هادی در تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان به اجرا درآمده، تصریح کرد: نهضت آسفالت روستاها با جدیت ادامه دارد و این روند تا پوشش کامل تمامی روستاهای نیازمند ادامه خواهد یافت.

فرماندار چرداول با اشاره به اینکه این پروژه‌ها با اعتبار ۸۱۲ میلیارد ریال در حال اجراست، خاطرنشان کرد: این میزان اعتبار، نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های روستایی شهرستان است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه روستاها، نقش مهمی در کاهش مهاجرت و رونق اقتصادی منطقه دارد، گفت: با تداوم این اقدامات، شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت روستاهای چرداول خواهیم بود؛ بدون شک این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.