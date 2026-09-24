به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی عظیمیان صبح پنجشنبه در مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای شهرستان بیجار که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی رشادت‌ها و فداکاری‌های مردان و زنانی است که برای دفاع از کشور از جان خود گذشتند.

وی افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و ازخودگذشتگی شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان دوران دفاع مقدس است و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده سپاه بیجار بیان کرد: حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ آنان، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و یادآوری مسئولیتی است که در قبال حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت بر عهده داریم.

عظیمیان با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس عنوان کرد: روایت درست رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا و رزمندگان می‌تواند نسل جدید را بیش از پیش با ارزش‌های دفاع مقدس و تاریخ این دوران آشنا کند.

مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای شهرستان بیجار صبح پنجشنبه دوم مهرماه با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان شهرستان و جمعی از اقشار مختلف مردم برگزار شد.