به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی عظیمیان بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: دوران دفاع مقدس یکی از پرافتخارترین دوران انقلاب اسلامی بود که زمینهای فراهم شد تا مردم از انقلاب دفاع کرده و اجازه تجاوز به دشمن را ندهند.
وی افزود: هر ساله از ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه برنامههای مختلفی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار میشود و شعار محوری برنامههای امسال «لبیک یا خامنهای» است.
فرمانده سپاه بیجار با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای این هفته بیان کرد: امسال ۱۷۱ برنامه در قالب ۵۲ عنوان برنامه در سطح شهرستان اجرا میشود که هشت برنامه شاخص نیز برای این ایام پیشبینی شده است.
عظیمیان ادامه داد: عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری اجتماع رزمندگان، نواختن زنگ مقاومت و برگزاری اجتماع زینبیون با حضور یک هزار بانوی شهرستان بیجار از جمله برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس است.
وی هدف از برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس را حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: معرفی زندگی، سیره، رشادتها و اقدامات شهدا برای نسل جوان از دیگر اهداف مهم این برنامههاست و باید تلاش کنیم فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده منتقل شود.
فرمانده سپاه بیجار با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ولایتمداری اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی برنامههای هفته دفاع مقدس، تبیین نقش محوری ولایت در دوران دفاع مقدس است؛ چراکه در دو جنگ اخیر نیز نقش ولایت به شکل روشنی برای مردم نمایان شد و مردم مدیریت و نقش ولایت را در شرایط سخت درک کردند.
عظیمیان ادامه داد: یکی از اصلیترین کارها در برنامههای دفاع مقدس، تبیین نقش محوری ولایت و بازخوانی این نقش در هدایت جامعه در شرایط دشوار است.
وی با اشاره به جنگهای اخیر افزود: در جنگهای اخیر با دشمنی مواجه بودیم که از فناوری و تجهیزات پیشرفته برخوردار بود، اما آنچه در مقابل این توانمندی قرار گرفت، خداباوری، ایمان، مقاومت و توکل مردم ایران بود و با وجود محدودیت امکانات، توانستیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم.
فرمانده سپاه بیجار تصریح کرد: دشمن تصور میکرد میتواند در مدت کوتاهی ایران را شکست دهد، اما در عمل با قدرت و ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و نوجوانان و جوانان نیز با قدرت ایمان و درک آموزههای دفاع مقدس، نقش خود را نشان دادند.
عظیمیان گفت: در این عرصه نقش محوری ولایت از اهمیت ویژهای برخوردار بود و یکی از اصلیترین محورهای برنامههای هفته دفاع مقدس، تبیین این موضوع و آشنایی نسل جوان با ابعاد مختلف مقاومت ملت ایران است.
وی با اشاره به گستردگی اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان بیجار خاطرنشان کرد: این برنامهها در ۵۷ پایگاه مقاومت و ۱۳ حوزه مقاومت شهری و روستایی اجرا میشود و تلاش شده است برنامهها در سطح شهرستان و با مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار شود.
فرمانده سپاه بیجار همچنین از برپایی میز خدمت در مناطق دارای تجمعات مردمی خبر داد و گفت: در ایام هفته دفاع مقدس، ادارات در شهرها و محلهایی که تجمعات مردمی برگزار میشود، نسبت به برپایی میز خدمت اقدام خواهند کرد تا ضمن ارتباط مستقیم با مردم، مسائل و مشکلات آنان بررسی و برای رسیدگی به امور شهروندان اقدام شود.
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