مزار شهدای بروجرد غبارروبی و عطرافشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای شهرستان بروجرد با حضور مسئولان شهرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مردم شهیدپرور برگزار شد.
تجدید میثاق با آرمانهای شهدا
در این آیین حاضران با حضور در گلزار شهدای بروجرد، ضمن غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و با آرمانهای والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
گرامیداشت شهدای دفاع مقدس
این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد و شرکتکنندگان بر ادامه مسیر شهدا و پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس تأکید کردند.
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