  1. استانها
  2. لرستان
۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

مزار شهدای بروجرد غبارروبی و عطرافشانی شد

مزار شهدای بروجرد غبارروبی و عطرافشانی شد

بروجرد- همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای شهرستان بروجرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای شهرستان بروجرد با حضور مسئولان شهرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم شهیدپرور برگزار شد.

مزار شهدای بروجرد غبارروبی و عطرافشانی شد

تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

در این آیین حاضران با حضور در گلزار شهدای بروجرد، ضمن غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

مزار شهدای بروجرد غبارروبی و عطرافشانی شد

گرامیداشت شهدای دفاع مقدس

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر ادامه مسیر شهدا و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کردند.

کد مطلب 6957392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها