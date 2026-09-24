مزار شهدای بروجرد غبارروبی و عطرافشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای شهرستان بروجرد با حضور مسئولان شهرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم شهیدپرور برگزار شد.

تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

در این آیین حاضران با حضور در گلزار شهدای بروجرد، ضمن غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

گرامیداشت شهدای دفاع مقدس

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر ادامه مسیر شهدا و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کردند.