  1. استانها
  2. بوشهر
۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای عسلویه برگزار شد

غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای عسلویه برگزار شد

بوشهر-به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدای شهرستان عسلویه با حضور فرماندار، امام جمعه، جمعی از مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، عصر پنجشنبه آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای شهرستان عسلویه با حضور اسکندر پاسالار فرماندار شهرستان عسلویه برگزار شد.

غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای عسلویه برگزار شد

در این مراسم، امام جمعه، معاونین فرماندار، فرمانده سپاه، خانواده های معظم شهدا، جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی و بسیجیان نیز حضور داشتند و با حضور در گلزار شهدا، ضمن غبارروبی و عطر افشانی مزار مطهر شهیدان، با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای عسلویه برگزار شد

حاضران در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت ارزش‌ها و آرمان‌های دفاع مقدس تأکید کردند.

کد مطلب 6957714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها