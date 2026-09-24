غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، عصر پنجشنبه آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای شهرستان عسلویه با حضور اسکندر پاسالار فرماندار شهرستان عسلویه برگزار شد.

در این مراسم، امام جمعه، معاونین فرماندار، فرمانده سپاه، خانواده های معظم شهدا، جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی و بسیجیان نیز حضور داشتند و با حضور در گلزار شهدا، ضمن غبارروبی و عطر افشانی مزار مطهر شهیدان، با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

حاضران در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت ارزش‌ها و آرمان‌های دفاع مقدس تأکید کردند.