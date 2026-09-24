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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

مزار شهدای بوشهر در آیین «مهمانی لاله‌ها» گلباران شد

مزار شهدای بوشهر در آیین «مهمانی لاله‌ها» گلباران شد

بوشهر - هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، آیین ملی «مهمانی لاله‌ها» با حضور مردم و مسئولان در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین ملی «مهمانی لاله‌ها» عصر پنجشنبه هم‌زمان با سراسر کشور و در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر برگزار شد.

در این آیین، حاضران با حضور بر مزار مطهر شهیدان و گلباران قبور آنان، یاد و خاطره حماسه‌آفرینان دوران دفاع مقدس و شهدای والامقام را گرامی داشتند.

جمعی از همرزمان دوران دفاع مقدس نیز در این مراسم حضور داشتند و شرکت‌کنندگان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر پاسداشت فرهنگ ایثار و فداکاری و زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان تأکید کردند.

کد مطلب 6957651

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