به گزارش خبرنگار مهر، آیین ملی «مهمانی لالهها» عصر پنجشنبه همزمان با سراسر کشور و در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانوادههای معظم شهدا در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر برگزار شد.
در این آیین، حاضران با حضور بر مزار مطهر شهیدان و گلباران قبور آنان، یاد و خاطره حماسهآفرینان دوران دفاع مقدس و شهدای والامقام را گرامی داشتند.
جمعی از همرزمان دوران دفاع مقدس نیز در این مراسم حضور داشتند و شرکتکنندگان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر پاسداشت فرهنگ ایثار و فداکاری و زنده نگهداشتن یاد و راه شهیدان تأکید کردند.
نظر شما