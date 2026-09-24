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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

سازمان بسیج مستضعفین در تقدیر از مواضع عزتمندانه مسعودپزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در سازمان ملل، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مستضعفین در تقدیر از مواضع عزتمندانه مسعودپزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در سازمان ملل، پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

سخنرانی مقتدرانه و عزتمندانه‌ی روز گذشته دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، بار دیگر عظمت، اقتدار و منطق متین جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشت.

سخنان روز گذشته رییس جمهور و به نمایش گذاشتن تصویر مبارک رهبر شهید انقلاب و تصاویر شهدای مظلوم میناب و لامرد، توانست صدای حق‌طلبی ملت ایران و مظلومان جهان را به گوش دنیا برساند و هیمنه پوشالی قدرت‌های سلطه‌گر را به چالش بکشد.

بی‌تردید تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر منطق، عزت و صراحت، بخشی از صیانت از منافع ملی در عرصه بین‌المللی است؛ از این رو، سازمان بسیج مستضعفین، ضمن قدردانی از این موضع‌گیری انقلابی و شجاعانه، بر این باور است که چنین رویکردی نشان‌دهنده مسیر روشن و استوار نظام اسلامی در دفاع از استقلال، امنیت و پیشرفت کشور است.

بسیجیان و آحاد ملت همیشه در صحنه ایران، با حمایت از این سیاست‌های عزت‌مدارانه، آمادگی خود را برای پاسداری از دستاوردهای نظام و ایستادگی در برابر هرگونه زیاده‌خواهی دشمنان اعلام می‌دارند و معتقدند که ادامه این مسیر، ضامن سرافرازی ایران اسلامی در معادلات جهانی خواهد بود.

کد مطلب 6957412
محسن صمیمی

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