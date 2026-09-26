هادی قوامی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از فراز و نشیبهای فراوان، آلبلاغ جریان پیدا کرد و کارهای استخراج، اکتشاف و احداث کارخانه در حال انجام است و انشاءالله بهزودی زمین به شرکت سرمایهگذار تحویل داده میشود تا بتواند کارخانه فرآوری و تولید شمش روی را با ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال در منطقه پیشبینیشده احداث و عملیات اجرایی آن را آغاز کند.
وی افزود: یکی از خواستههای مردم، مردمی شدن این سرمایهگذاری بود که محقق شد و مقرر شده است ۳۰ درصد از سرمایهگذاری در معدن، خاک و سرب و تولید شمش روی در قالب یک صندوق پروژه انجام شود و در حال حاضر سازوکارهای آن در حال انجام است تا صندوق پروژه در بورس معرفی شود.
نماینده شهرستانهای اسفراین و بام و صفیآباد ادامه داد: با اولویت کدهای ملی ۰۶۳ شهرستانهای اسفراین و بام و صفیآباد، زمینه جذب سرمایههای مردم در این کار بزرگ و همچنین مردم استان فراهم میشود.
قوامی گفت: سرمایهگذار اصلی این طرح یکی از شرکت های مهم فولادی کشور است که قول داده زمینه مشارکت مردمی را فراهم کند و تا امروز این اتفاق محقق نشده بود، اما در نهایت با اراده مردم و دستور رئیسجمهور، استاندار خراسان شمالی، وزیر صمت و نماینده دو شهرستان، به این نتیجه رسیدیم که زمینه مشارکت ۳۰ درصدی مردم دو شهرستان و استان در این سرمایهگذاری مهم فراهم شود.
وی بیان کرد: علاوه بر اشتغالی که ایجاد میشود، از خامفروشی نیز جلوگیری خواهد شد، چراکه پیش از این بنا بود محصول بهصورت خام از منطقه خارج شود.
نماینده شهرستانهای اسفراین و بام و صفیآباد تصریح کرد: هر خاکی که در اینجا استخراج میشود، باید به شمش تبدیل شود و در آینده نیز بتوانیم این شمش را به محصول نهایی، از جمله ورق روی، تبدیل کنیم تا انشاءالله زمینه ایجاد زنجیره ارزش و گردش اقتصادی در شهرستان و استان فراهم شود.
قوامی افزود: مردم در منافع این سرمایهگذاری انشاءالله بهرهمند خواهند بود.
وی درباره قول خود برای حمایت از نیازمندان نیز گفت: ملکی داشتم که به محض عملیاتی شدن صندوق پروژه، برای کسانی که امکان خرید سهام این صندوق را ندارند، آن را بهصورت وقف عام اختصاص خواهم داد و این کار در قالب تشکیلاتی که ایجاد شده و انشاءالله در آینده متولی این موضوع خواهد بود، انجام میشود.
قوامی بیان کرد: هدف این است که خانوارهایی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد نیستند و از اقشار نیازمند جامعه هستند نیز بتوانند در این کار بزرگ انشاءالله سهیم شوند.
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