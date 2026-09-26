رایزنی دولت عراق با آمریکا برای از سرگیری پروازهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به اقدامات اتخاذ شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص پروازهای ایران به فرودگاه های کشورهای منطقه از جمله عراق، دولت بغداد در حال انجام گفتگوی مستقیم با طرف آمریکایی برای مستثنی کردن برخی فرودگاه های این کشور است.

در ادامه این بیانیه آمده است: هدف از این اقدام از سرگیری پروازهای ایران با انگیزه های بشردوستانه در زمینه های درمان، آموزش، سفرهای زیارتی و منافع مربوط به شهروندان است. دولت عراق به دنبال آرام کردن اوضاع در منطقه است و تاکید دارد که تداوم بحران ها شرایط را پیچیده تر می کند.

بر اساس این بیانیه، دولت عراق از همه طرف ها می خواهد برای دستیابی به راهکار حل بحران ها و درگیری ها به دنبال گفتگو و مذاکره باشند.

پیشتر اقدام دولت عراق در توقف پروازهای ایران انتقادات شدیدی را در میان جریان های سیاسی این کشور از جمله جنبش نجبا ایجاد کرده بود.