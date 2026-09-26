محمد زائررضایی: نتایج تفنگ در شان تیم ملی نبود

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، محمد زائررضایی سرمربی تیم ملی تفنگ در خصوص عملکرد شاگردانش در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی اظهار داشت: پیش از هر چیز باید بگویم نتایجی که کسب شد به‌هیچ‌ وجه در شأن نام تیم ملی ایران و زحماتی که کشیده شده بود نیست. ما زحمات زیادی کشیدیم اما شاهد عملکرد خوبی در فاز مسابقه از سوی ورزشکاران نبودیم و دلایل آن باید بررسی شود. مسئولیت این نتایج و افت فنی تیم در جدول مسابقات بر عهده کادر فنی است‌ و از مردم و کسانی که منتظر نتایج بهتری بودند عذرخواهی می‌کنم.

وی در ادامه افزود: ما ۳ ماه اردوی بسیار فشرده، علمی و باکیفیت را پشت سر گذاشتیم و بچه ها عملکرد خوبی در تمرینات داشتند و تمام فاکتورهای آمادگی فنی و رکوردهای ورزشکاران در تمرینات در بالاترین سطح ممکن بود اما حقیقت ورزش حرفه‌ای این است که رکورد تمرین با عملکرد زیر فشار مسابقه متفاوت است.

سرمربی تیم ملی تفنگ در ادامه تصریح کرد: ما در مدیریت ذهن و روانی مسابقه افت شدیدی داشتیم و نتوانستیم همان کیفیتی را که روزانه در تمرین ثبت می‌کردیم روی خط مسابقه پیاده کنیم.

وی یادآوری کرد: ما دیروز مسابقات سه وضعیت مردان را داشتیم و نکونام با یک نمره به فینال نرسید و امروز در سه وضعیت بانوان نجمه خدمتی با x کمتر از صعود به فینال بازماند. امیدوارم برای مسابقات کسب سهمیه المپیک در قطر عملکرد بهتری داشته باشیم.

زائر رضایی در پایان تاکید کرد: بلافاصله پس از بازگشت داده‌های فنی و روانی این رقابت‌ها را بررسی می‌کنیم و دلایل این اتفاقات را چک می کنیم تا ریشه این تفاوت فاحش میان تمرین و مسابقه مشخص و اصلاح شود.