هوای آذربایجان غربی از دوشنبه بارانی می شود

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات جوی، رگبار باران، وزش باد شدید و کاهش تدریجی دما مناطق مختلف استان را فرامیگیرد.
وی ادامه داد: بررسی آخرین نقشههای پیش یابی جو استان تا اوایل هفته آینده آرام و پایدار خواهد بود، اما از روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات جوی، رگبار باران، وزش باد شدید و کاهش تدریجی دما مناطق مختلف استان را فرامیگیرد.
قربانپور گفت: بر اساس تحلیل الگوهای پایدار در منطقه، شرایط جوی استان تا اوایل هفته نسبتاً آرام و بدون بارندگی پیشبینی میشود و پدیده غالب در این مدت، افزایش موقت ابر و وزش باد در برخی ساعات خواهد بود.
وی یادآور شد: بر اساس این گزارش، از روز دوشنبه با عبور امواج بارشی از تراز میانی جو، ناپایداریها در سطح استان آغاز میشود.
قربانپور گفت: این ناپایداریها بهویژه در نیمه شمالی و بخشهایی از مناطق مرکزی استان به شکل رگبارهای متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید خود را نشان خواهد داد.
وی افزود: همچنین از نظر دمایی، با شمالی شدن جریانات هوا از اواسط هفته، روند کاهش تدریجی دمای هوا در سراسر استان آذربایجان غربی حاکم خواهد شد.
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