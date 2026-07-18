آزادسازی هزار مترمربع اراضی کشاورزی شاهرود؛ ساخت و ساز غیرقانونی ممنوع

محمدحسن غریب‌مجنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات قلع و قمع بناهای احداثی اراضی زراعی منطقه گرمن بخش بسطام خبر داد و بیان کرد: این اقدام در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه در این عملیات حدود هزار مترمربع از اراضی کشاورزی از تصرف و ساخت‌وسازهای غیرقانونی آزادسازی شد، افزود: در چارچوب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اراضی مذکور دوباره به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود حفاظت از اراضی کشاورزی را از مهم‌ترین اولویت‌های این مدیریت دانست و توضیح داد: حفظ زمین‌های زراعی، ضامن امنیت غذایی و استمرار تولید محصولات کشاورزی است و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، تهدیدی جدی برای منابع ملی و تولید محسوب می‌شود.

غریب‌مجنی با تأکید بر اینکه با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد، یادآور شد: اجرای این عملیات پیامی روشن برای سودجویان است.

وی با تاکید به اینکههیچ‌گونه تخلف در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی قابل پذیرش نیست و تمامی موارد برابر قانون پیگیری خواهد شد، افزود: از مالکان درخواست داریم پیش از هرگونه اقدام عمرانی در اراضی کشاورزی، مجوزهای قانونی لازم را دریافت کنند.