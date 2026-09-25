امام جمعه گناوه: حفظ وحدت و انسجام ملی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گناوه، با سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: امیدواریم در همه مراحل زندگی، در خلوت و اجتماع، خداوند را شاهد و ناظر بر اعمال، رفتار و کردار خود بدانیم.

وی با اشاره به خطبه ۱۹۱ نهج‌البلاغه افزود: امیرالمؤمنین(ع) آثار و برکات تقوا را هم در دنیا و هم در آخرت بیان کرده‌اند که یکی از آثار تقوا در دنیا، نقش سپر و مانع در برابر گناهان است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: تقوا راه رسیدن به بهشت است و کسی که در مسیر تقوا حرکت کند، از این مسیر بهره‌مند خواهد شد؛ بنابراین باید تلاش کنیم از سالکان و بهره‌مندان این راه باشیم.

پیام رهبر انقلاب؛ نقشه راه نسل جدید

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: این پیام، حکیمانه، عالمانه و راهبردی می‌تواند نقشه راهی برای تبدیل تهدیدها به فرصت و فرصت‌ها به پیروزی باشد.

وی افزود: در این پیام رهبر حکیم انقلاب حتی داغ و اندوه فقدان شهدا هم در افق معرفتی و تمدنی معنایی پر از شور و امید می یابد و یاد شهدا اعم از دانش‌آموز، دانشجو، معلم و استاد، زمینه‌ای برای شناخت منازعه میان خیر و شر و جنگ حق و باطل معرفی شده است و نسل امروز باید خود را به علم، تقوا، اخلاق، دانایی و توانایی مجهز کند.

امام جمعه گناوه تأکید کرد: دانش‌آموز امروز باید ضمن شکستن مرزهای دانش، از هویت ملی و پرچم و فرهنگی و استقلال کشور خود صیانت کند و در این مسیر ادامه راه شهدا با ابزار علم، تقوا و آگاهی، همراه با نشاط و امید و طراوت، ضروری است.

وی بیان کرد: این پیام برای همه کسانی که در مسیر تعلیم و تربیت قرار دارند نقشه بسیار مهم راه است که می تواند فرصت ها و زمینه ها را مهیا کند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به مسائل معیشتی معلمان در این پیام گفت: این پیام ابعاد مختلفی دارد که باید در حوزه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر حمایت از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل

وی با اشاره به حضور رئیس‌جمهوراسلامی ایران و هیئت همراه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اظهار کرد: رئیس‌جمهور در این سفر توانست مواضع جمهوری اسلامی ایران را در تریبون سازمان ملل مطرح کند.

امام جمعه گناوه گفت: رئیس جمهور در این سخنرانی با شجاعت و صلابت و در تراز رئیس جمهور انقلاب اسلامی توانست از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل مواضع به حق جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برساند و سازمان ملل را به عنوان دادگاه جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل کند .

وی بیان کرد: حضور ریاست جمهور ایران اسلامی با پیراهن مشکی که نشان می دهد هنوز ما عزادار امام شهید و شهدا هستیم و همچنین تصویر امام شهید و تصاویر شهدا مدرسه شجره طیبه میناب و سالن ورزشگاه لامرد را به همه جهانیان نشان داد و با سخنانی طوفانی، کوبنده و عقلانی توانست همه جنایتکاران را در برابر چشم جهانیان به چالش بکشد .

وی بیان کرد: رئیس جمهور کشورمان در این سخنرانی از مقاومت و مردمی که هفت ماه در خانه های خود ننشستند و شب ها در میدان و خیابان بودند و به عنوان مهم ترین مولفه قدرت نظام جمهوری اسلامی و قدرت مسئولین هستند دفاع کرد، و از سوی مردم و همه مسئولان حمایت شد.

امام جمعه گناوه گفت: مواضع مطرح‌شده توسط رئیس جمهور از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل، به‌ویژه در دفاع از فلسطین ، مقاومت و مردم قابل توجه و تقدیر بود و مسئولان و مردم و فرماندهان نظامی از این مواضع صریح و شجاعانه و انقلابی در دفاع از منافع کشور حمایت و تقدیر کردند.

وی با اشاره به مصاحبه ای رئیس جمهور با فاکس نیوز بیان کرد: ممکن است هر انسانی و مسئولی قابل نقد باشد، اما باید مواضع اصلی و رسمی رئیس جمهور در سازمان ملل را که مورد تایید همه مسئولان نظام نیز قرار گرفت مورد توجه قرار داد و برجسته کرد و در کنار نقد، از مواضعی که در دفاع از منافع ملی و کشور اتخاذ می‌شود حمایت کرد.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر نپذیرفتن خواسته دشمنان تأکید کرده است، افزود: رئیس جمهور اسلامی ایران به صراحت اعلام کرد که ما در برابر خواسته‌های دشمن تسلیم نخواهیم شد و با قدرت از حقوق ملت ایران دفاع و در برابر زورگویی آنها می ایستیم.

دفاع مقدس نماد صبر و مقاومت ملت ایران است

حجت الاسلام رکنی حسینی با تبریک هفته دفاع مقدس به ملت ایران، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان، بسیجیان و پیشکسوتان جهاد و شهادت اظهار کرد: عزت و صلابت امروز کشور، مرهون صبر، استقامت و پایداری ملت ایران در دوران دفاع مقدس است.

وی افزود: مردم ایران در طول عمر شجره طیبه انقلاب اسلامی با حضور و مقاومت خود در برابر فشارها و جنگ‌ها دشمنان ایستادگی کرده‌اند و دشمنان را در سه جنگ تحمیلی شکست داده است و امروز نیز با همان روحیه، وحدت و انسجام خود با صلابت تا پیروزی نهایی در برابر دشمن ایستاده است .

امام جمعه گناوه با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز جنگ فقط نظامی نیست و دشمن در عرصه‌های مختلف از جمله جنگ روانی، رسانه‌ای، اقتصادی و تحریمی فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود از مسیرها و توطئه های مختلف ، تلاش می‌کند با جنگ شناختی، جامعه را دچار اختلاف و آشوب کند و انسجام ملی را هدف قرار دهد بنابراین باید نسبت به اهداف و نقشه های دشمن هوشیار بود.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام گفت: رهبر معظم انقلاب بر اتحاد و انسجام تأکید کرده‌اند و حتی در موضوع نقد نیز باید حدود و چارچوب‌ها رعایت شود.

وی افزود: اگر کمبود و ضعفی وجود دارد، به جای روایت‌سازی درباره آن باید برای رفع کمبودها و مشکلات برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

امام جمعه گناوه تأکید کرد: ایران اسلامی امروز نیز با حفظ وحدت، حضور مردم و انسجام اجتماعی در برابر توطئه‌ها ایستادگی می کند و دشمن را بار دیگرا شکست خواهد داد.

سالمندان شایسته تکریم و احترام هستند

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به روز جهانی سالمندان و هفته سالمندان اظهار کرد: سالمندان شایسته تکریم و احترام هستند و خانواده‌ها نباید با رسیدن پدر و مادر به دوران سالمندی، آنها را کنار بگذارند.

وی افزود: سالمندان دارای تجربه هستند و حضور آنان در خانواده می‌تواند مایه خیر و برکت باشد؛ بنابراین باید بیشتر به دیدار آنها برویم، سخنانشان را بشنویم و در کنارشان باشیم.

امام جمعه گناوه با استناد به آموزه‌های قرآن کریم و روایات اسلامی درباره احترام به والدین گفت: خداوند سفارش کرده است که اگر یکی یا هر دو پدر و مادر به دوران سالمندی رسیدند، حتی کلمه‌ای مانند «اُف» به آنان گفته نشود و با آنان با احترام و تواضع رفتار شود.

حجت الاسلام رکنی حسینی خاطرنشان کرد: حفظ کرامت سالمندان، در حقیقت حفظ حرمت خانواده و فرهنگ جامعه است و باید قدردان پدران و مادران و سالمندان خانواده باشیم.