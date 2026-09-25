 امام جمعه گناوه: دفاع مقدس الگوی ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه‌شب در اجتماع حماسی شبانه دریادلان گناوه‌ای در جوار یادمان شهدای گمنام این شهر ، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور ایثارگری، مقاومت، شهادت و فداکاری ملت ایران در دفاع از کشور و سرزمین خود است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و پیشکسوتان جهاد و شهادت افزود: عزت، صلابت و اقتدار امروز کشور مرهون خون شهیدانی است که در دوران دفاع مقدس جان خود را برای دفاع از میهن اسلامی فدا کردند.

دفاع مقدس؛ نماد مقاومت ملت ایران

وی گفت: انقلاب اسلامی ما به رهبری مرجع بی بدیل جهان عالم تشیع، انقلابی که آرزوی دیرینه همه انبیا و اولیا در طول تاریخ بوده است با خون شهیدان و با هدایت های امام شهیدان و حضور بی نظیر ملت ایران در سال پنجاه و هفت به پیروزی رسید و دشمن برای جلوگیری ازرسیدن انقلاب به اهداف خود و صدور آن بعد از تقریبا دو سال از عمر شجره طیبه انقلاب اسلامی یک جنگ نامتقارن و نامتوازن را علیه این ملت آغاز کرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به جنگ تحمیلی هشت ساله گفت: دشمنان تلاش کردند با ایجاد جنگی نابرابر، انقلاب اسلامی را از دستیابی به اهداف خود بازدارند، اما ملت ایران با مقاومت و ایستادگی اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشوربه دست دشمن بیافتد .

وی گفت: ملت بزرگوار ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب سه جنگ تحمیلی نابرابر را تجربه کرد که جنگ اول جنگ هشت ساله دفاع مقدس بود و مردم ایستادند مقاومت کردند اگر چه خائن ها، نفوذی ها و ستون پنجمی هم بود اما دشمنان نتوانستند به اهدافشان دست پیدا بکنند و آن هم به خاطر مدیریت امام شهیدان ،حضور جوانان، بسیجیان، سپاهیان، ارتشیان ، عشایر و آحاد مردم بود.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به برخی وقایع پس از آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله ادامه داد: رژیم بعث عراق با حمایت قدرت‌های خارجی جنگ را علیه ایران آغاز کرد و هدف دشمن تنها تصرف چند شهر نبود، بلکه تجزیه ایران و ضربه زدن به انقلاب اسلامی را دنبال می‌کرد.

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران و مردم خرمشهر تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند با تصرف خرمشهر و بخش‌هایی از کشور به اهداف خود برسد، اما مقاومت رزمندگان و مردم ایران این محاسبات را برهم زد و در عملیات بیت‌المقدس، خرمشهر آزاد شد.

خودباوری از مهممترین دستاوردهای دفاع مقدس بود

یکی از مهمترین دستاوردهای دفاع مقدس از منظر فکری امام شهید ما پیروزی ملت بود و یکی از شاخصه های پیروزی ملت ایران ناکام گذاشتن دشمن در توطئه هایش بود ،ما نگذاشتیم دشمن در توطئه ای که علیه این ملت و این نظام و این انقلاب آغاز کرده بود به اهدافش برسد و دشمن را شکست دادیم.

امام جمعه گناوه یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای دفاع مقدس را ایجاد روحیه خودباوری در ملت ایران دانست و گفت: رزمندگان ما در شرایطی در برابر دشمن ایستادند که از نظر امکانات نظامی با محدودیت‌های فراوان مواجه بودند، اما ایمان، توکل، معنویت و اعتماد به توان داخلی موجب شد در برابر دشمن مقاومت کنند.

وی افزود: دفاع مقدس به ملت ایران آموخت که می‌توان با وجود کمبود امکانات و فشارهای مختلف، با اتکا به خداوند و تکیه بر توان و اراده مردم در برابر دشمن ایستادگی کرد.

وی اضافه کرد: اگر امروز نیز در جنگ دوم و سوم تحمیلی ما پیروز شدیم در حقیقت دستاورد و تجربه گران سنگی است که در عملیات ها و دوران هشت سال دفاع مقدس به دست آوردیم.

حجت الاسلام رکنی حسینی حضور مردم را یکی دیگر از عوامل موفقیت ایران در دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: بسیجیان، سپاهیان، ارتشیان، عشایر و آحاد مردم در کنار یکدیگر در برابر دشمن ایستادند و اجازه ندادند توطئه دشمن به نتیجه برسد.

تجربه دفاع مقدس سرمایه‌ای برای نسل امروز است

امام جمعه گناوه با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان بیان کرد: امروز وظیفه ما این است که دستاوردهای دفاع مقدس و سه جنگ تحمیلی و چرایی فداکاری جوانان را برای نسل جدید تبیین کنیم.

وی ادامه داد: باید برای جوانان توضیح داده شود که چرا نوجوانان و جوانان ۱۳، ۱۵ و ۱۸ ساله در دوران دفاع مقدس در برابر دشمن ایستادند و جان خود را در راه دفاع از کشور و ارزش‌های خود فدا کردند.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: فرهنگ ایثار، مقاومت، خودباوری و دشمن‌شناسی از سرمایه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

حضور مردم مهم‌ترین مؤلفه قدرت کشور است

امام جمعه گناوه با اشاره به تحولات و جنگ های تحمیلی اخیر دشمنان علیه ایران اسلامی و ملت ایران اظهار کرد: مهم‌ترین مؤلفه قدرت نظام اسلامی، مردم هستند و هر جا مردم با بصیرت و آگاهی در میدان حضور داشته‌اند، دشمن نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با اشاره با شهادت امام شهید امت، فرماندهان و دانشمندان و تعدادی از هموطنان به دست دشمنان در جنگ های اخیر گفت: دشمن تصور می کرد با شهادت فرماندهان و امام شهید امت ایران اسلامی را مجبور به تسلیم در مقابل اراده خود خواهند کرد اما مجلس خبرگان حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای شخصیتی که یکی از نعمت های الهی بود را برای رهبری انقلاب انتخاب کرد و خداوند ایشان را به ما داد که فرماندهی کل قوا را به عهده گرفتند و مانند کوه در مقابل دشمن استوار ایستاد.

وی گفت: امروز ایران اسلامی همراهی و حضور باصلابت ملت در میدان و تجمعات شبانه توانست در جنگ چهل روزه و جنگ تحمیلی رمضان اراده این ملت را بر دشمن تحمیل کند و دشمن را تسلیم اراده خود کند.

وی گفت:دشمن با هدایت های داهیانه رهبر معظم انقلاب و حضور پرشور مردم در میدان در همه توطئه های نظامی علیه ملت ایران شکست خورده است و به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: دشمن تلاش می‌کند با جنگ اقتصادی، فشارهای مختلف و ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان، جامعه را از درون تضعیف کند، اما ملت بابصیرت،ایثارگر،مقاوم،دشمن شناس و زمان شناس ایران در برابر این توطئه‌ها نیز ایستاده است و بار دیگر دشمنان را با شکست روبرو کرده است.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: دشمنان تلاش دارند با ایجاد فشار اقتصادی و افزایش مشکلات، تحریم ها و تهدیدها ،مردم را خسته و نسبت به آینده کشور ناامید کنند، اما مردم ایران بارها نشان داده‌اند که در شرایط سخت نیز از منافع ملی و استقلال کشور دفاع می‌کنند.

وی ادامه داد: کارشناسان نظامی معتقدند که پیروز جنگ دوم و سوم تحمیلی ملت ایران است و امروز ما به دشمن نشان دادیم که پیروز این میدان مردم و شهدای عزیز ما هستند.

دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تضعیف جامعه است

وی با اشاره به جنگ شناختی و ترکیبی دشمن گفت: امروز دشمن تنها از ابزار نظامی استفاده نمی‌کند، بلکه جنگ اقتصادی، رسانه‌ای، شناختی و تبلیغاتی را نیز دنبال می‌کند.

وی بیان کرد: ما به دنبال جنگ نیستیم و از جنگ متنفریم ،ما به دنبال دفاع از این آب و خاک و میهن اسلامی هستیم و تا زمانی که دشمن تسلیم اراده ما نشده ما در مقابل دشمن می ایستیم و با حمایت های رهبر فرزانه انقلاب تسلیم خواسته دشمن نخواهیم شد.

راه شهدا باید برای نسل جوان تبیین شود

حجت الاسلام رکنی حسینی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای امنیت گفت: امروز باید راه، اهداف و آرمان‌های شهدا برای نسل جوان بازگو شود و اجازه ندهیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کم‌رنگ شود.

وحدت و همدلی عامل عبور از مشکلات است

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت از منافع ملی و حفظ وحدت تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و انسجام نیاز داریم و همه مسئولان و مردم در مسیر دفاع از منافع ملی و عزت کشور حرکت می کنند.

وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است که در برابر فشار و تهدید تسلیم نمی‌شود و با حفظ وحدت می‌تواند از مشکلات و توطئه‌های دشمنان عبور کند.

وی با اشاره به سخنرانی مقتدرانه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: امروز تمام مسئولین ما یکپارچه از منافع ملت و ملی و هویت ایرانی دفاع می کنند و نمونه بارز آن سخنرانی سخنگوی ملت ایران، رئیس جمهور کشور ایران اسلامی است که با صلابت ،شجاعت و نترسیدن از دشمن در مجمع عمومی سازمان ملل وارد می شود و با پیراهن مشکی و عکس امام شهید و شهدا مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد مظلومیت شهدا را مقتدرانه در مقابل دشمنان بیان و آنها را محکوم م و آنچه که باید می گفت را با شجاعت بیان می کند.

وی گفت: دفاع از مقاومت، فلسطین و حق ملت ایران محورهای سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل بود و مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح از موضع قاطعانه و شجاعانه و با صلابت رئیس جمهور حمایت کردند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز وظیفه ما حمایت از مسئولان و فرماندهان نظامی است تا ان شاالله با این وحدت و اتحاد مقدس و همدلی شاهد پیروزی ملت بزرگوار ایران اسلامی در مقابل دشمن باشیم.

امام جمعه گناوه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان گناوه و شهدای گمنام، برای خانواده‌های معظم شهدا صبر و اجر الهی مسئلت کرد و گفت: باید همواره قدردان شهدا و ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

شرکت‌کنندگان در این تجمع شبانه همانند شب های گذشته با حضور در جوار یادمان شهدای خوشنام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی و ضرورت حفظ روحیه مقاومت، ایستادگی و همبستگی ملی و حمایت از نیروهای مسلح و تبعیت از رهبری تأکید کردند.

یادمان شهدای خوشنام گناوه در ماه های اخیر به کانون‌ حضور و تجمعات مردمی و فرهنگی تبدیل شده و برنامه‌های مختلفی علاوه بر تجمعات طی چندین ماه با محوریت شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت روحیه معنوی و انقلابی در این مکان برگزار می‌شود.

همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس غباروبی و عطرافشانی قبور مطهر ۲ شهید گمنام در این مکان مقدس برگزار شد .