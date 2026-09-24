  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

همتی: پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هستیم

همتی: پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هستیم

رئیس‌ کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی این موضوع را در بخش‌های مختلف پیگیری می‌کند تا منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در گفتگویی با اشاره به نقش قوه قضائیه در پیگیری این موضوع اظهار کرد: در این زمینه، جناب آقای اژه‌ای همیشه نقش مثبت و سازنده‌ای داشته‌اند و ما نیز موضوع را از بخش‌های مختلف دنبال می‌کنیم.

وی افزود: بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است و در حال پیگیری هستیم تا این منابع برگردد و بتواند در سال جاری به تأمین کالاهای مورد نیاز کشور کمک کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: البته بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات برگشته و وارد چرخه اقتصاد شده است؛ به‌گونه‌ای که این منابع برای واردات مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

همتی با اشاره به حجم منابع ارزی بازگشته به چرخه تجاری کشور، گفت: رقم قابل‌توجهی، بیش از هفت تا ۱۰ میلیارد دلار، برای واردات مورد استفاده قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: به همین دلیل، از ابتدای سال تاکنون رقم بسیار قابل‌توجهی ارز برای واردات تامین کرده‌ایم که بخشی از این ارزها از محل منابع حاصل از صادرات تأمین شده است.

کد مطلب 6957584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها