کنایه قالیباف به بسنت: رکورد زدن بازده اوراق قرضه مبارک!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به رکوردشکنی نرخ بازده اوراق قرضهٔ آمریکا در حساب کاربری خود نوشت: آمریکا! سود ۵.۱ درصدی اوراق قرضه ۱۰ سالهات مبارک! ماشاءالله. تازه باید جشن هم بگیرید، چون برای دو سال آینده، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.
دلتان میخواست ایران را به عقب و به دهه ۱۹۷۰ میلادی برگردانید؟ کسی به شما نگفته بود که درافتادن با ایران، کار آماتورها نیست؟
حالا ما خود شما را به وضعیت دهه ۱۹۷۰ برمیگردانیم؛ با همان نرخهای بهرهی بالا، قیمتهای سرسامآور بنزین، کمبود گازوئیل و البته شلوارهای دمپاگشاد! از این نوستالژی حسابی لذت ببرید!»
این درحالی است که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ برگشته و بازدهی اوراق ۳۰ ساله نیز به ۵.۴ درصد رسیده که از سال ۲۰۰۴ بیسابقه است.
در روزهایی که بسنت وزیر خزانهداری آمریکا تلاش میکند تا در عملیاتهای رسانهای خود به فعالان بازار اعلام کند که ابزارهای در اختیار او برای کنترل شاخصهای اقتصادی مستقل از ارادهٔ ایران در بسته نگه داشتن تنگهٔ هرمز همچنان کارا و موثر هستند این رکوردشکنی نشان میدهد فشار اصلی اقتصادی بر دولت آمریکا وارد شده است
کبیسی لتر از پربینندهترین خبرنامههای حوزهٔ مالی در واکنش به افزایش نرخ بازده اوراق قرضه نوشت: «با وجود تلاشها و مداخلات متعدد وزارت خزانهداری آمریکا، هیچ اقدامی جواب نمیدهد. اکنون بیش از پیش روشن شده است که تنها راه کاهش بازدهی این اوراق در کوتاهمدت، پایان دادن به جنگ ایران و بحران جاری انرژی در سطح جهان است».
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