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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

اطلاعات سپاه: ابتکارهای نیروهای مسلح ایران، معادله میدان را تغییر داد

اطلاعات سپاه: ابتکارهای نیروهای مسلح ایران، معادله میدان را تغییر داد

سازمان اطلاعات سپاه در صفحه مجازی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ابتکارهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، معادله میدان را تغییر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه در صفحه مجازی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: مقاومت و شجاعت ایرانیان و استفاده هوشمندانه از جغرافیا، الگوهای پر هزینه و کم خاصیت رزم ارتش آمریکا را از طرفی با بن‌بست مواجه ساخته است؛ و از طرف دیگر، تخلیه و غیرفعال‌شدن پایگاه‌های سنتکام، انتقال نیرو به اردن با تصور «عقبه امن» و تحمیل تلفات، عقب‌کشیدن تجهیزات اطلاعاتی و نظامی به نقاط دورتر و حرکت به‌سوی استقرارهای پنهان و زیرزمینی، هزینه سنگین حفظ حضور کم خاصیت آمریکا در پیرامون ایران عاری از تهدید را برای مردم امریکا به همراه داشته است.

در ادامه این پیام آمده است: ابتکارهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، معادله میدان را تغییر داده است؛ پایگاه، باند، آشیانه، هواگرد و هر چیز روی زمین و آب را از جمله ناو های آمریکایی را در معرض ضربه مستمر و مداوم قرار داده است؛ در مقابل، تداوم قدرت آتش ایران و راهبرد شلیک مضاعف، منطق افزایش نیرو و تجهیزات آمریکا را با یک تناقض مواجه کرده است:"افزایش حضور،اهداف بیشتر و تلفات بالاتری ایجاد میکند." و کاهش حضور توام با اصرار به ادامه زورگویی، مردم را علیه آنها بسیج می‌کند.

سازمان اطلاعات سپاه در بند دیگری تاکید دارد: همچنین، دستاورد راهبردی را باید در کاهش آزادی عمل آمریکا سنجید؛ اصابت ها به نیروی دریایی آمریکا، تحمیل تلفات در اردن، از هم گسیختگی شناورها پس از پاسخ‌های کوبنده، آسیب‌پذیری، انهدام و به‌ غنیمت‌گرفتن تجهیزات بدون‌سرنشین و افزایش اهداف در دسترس ایران، آمریکا را به سمت پراکندگی، اختفا و «حضور حداقلی» سوق داده است. معیار اصلی تغییر موازنه، صرفاً میزان خسارت نیست؛ میزان آزادی عملی است که از دشمن سلب شده است.

کد مطلب 6957666

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