https://mehrnews.com/x3d8Rr ۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ کد مطلب 6957726 استانها کردستان استانها کردستان ۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ تجمع مردمی در سنندج تجلی وحدت و مقاومت کردستان- دویست و هشتمین تجمع شبانه مردم سنندج در حمایت از نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی تجلی وحدت و مقاومت است. دریافت 32 MB کد مطلب 6957726 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در دویست و هشتمین شب تجمعات پرچمداری مردم ولایی سلماس در دویست و هشتمین تجمع شبانه مردم رشت درباره حضور رئیس جمهور در سازمان ملل چه گفتند؟ ۲۰۸ شب ایستادگی مردم رودسر در دفاع از میهن برچسبها سنندج انقلاب اسلامی ایران تجمع مردمی
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