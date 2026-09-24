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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

تجمع مردمی در سنندج تجلی وحدت و مقاومت

تجمع مردمی در سنندج تجلی وحدت و مقاومت

کردستان- دویست و هشتمین تجمع شبانه مردم سنندج در حمایت از نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی تجلی وحدت و مقاومت است.

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کد مطلب 6957726

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