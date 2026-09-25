تشریح جزئیات ارائه خدمات سلامت روان در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا شالبافان اظهار داشت: در حال حاضر همکاران ما به صورت هفتگی مراجعات منظمی به خانه اهالی شهرستان میناب دارند و تقریبا هر هفته حدود ۶۰۰ خانوار را در شهرستان میناب به صورت خانه به خانه غربالگری می کنیم و روانشناسان منطقه نیز به طور ویژه این برنامه را در دستور کار دارند و در حال ارائه خدمت هستند.

وی ادامه داد: در شهرستان میناب، با مشارکت بخش های مختلف و همکاری نهادهای مختلف، این برنامه در حال اجرا است و در روزها و هفته های آینده، به خصوص با مشارکت بیشتر مردم و بازگشایی مجدد مدارس، دسترسی بیشتری به افراد در سطح جامعه خواهیم داشت.

شالبافان گفت: همچنین با مشارکت سایر بخش ها و تقویت برنامه در منطقه، شاهد گسترش خدمات خواهیم بود و به زودی پوشش شهرستان میناب را به صورت خانه به خانه برای ارائه خدمات تخصصی نیز گسترش خواهیم داد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درباره وضعیت مرکز سراج میناب گفت: از ابتدای سال تا الان دو مرتبه افتخار داشتم که میهمان مردم عزیز هرمزگان باشم و بار آخر حدود دو هفته پیش در این منطقه حضور داشتم. برنامه ریزی های منظم و منضبطی با ارائه گزارش های روزانه و راهنمایی های دقیق توسط اساتید دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده است.

شالبافان ادامه داد: مرکز سراج میناب خوشبختانه در حال حاضر به خوبی فعال شده و در حال ارائه خدمات است.

وی درباره روند توسعه مراکز سراج گفت: مراکز سراج در پایان سال گذشته و در ابتدای بحران جنگ رمضان ۱۰۴ مرکز بودند و همان ۱۰۴ مرکز در طول بحران جنگی به طور کامل ارائه خدمت داشتند.

شالبافان افزود: اما از ابتدای اردیبهشت ماه، شروع افتتاح مراکز جدید با افتتاح صد و پنجمین مرکز در میناب بود و تا امروز که کمتر از شش ماه از توقف اولیه بحران جنگی گذشته، حدود ۱۴۸ مرکز در سراسر کشور در خدمت هستند و تقریبا به صورت هفتگی شاهد افتتاح مراکز جدید هستیم که واقعا اتفاق ارزشمندی است.

ارائه خدمات تخصصی خانه به خانه در کوهستک

وی با اشاره به سفر اخیر خود به شهرستان سیریک و روستای کوهستک گفت: در این سفر اخیر افتخار داشتم میهمان مردم عزیز شهرستان سیریک و روستای کوهستک باشم؛ منطقه ای که یکی از مراسم های عروسی آن مورد حمله دشمنان قرار گرفته بود که بنا شد در این منطقه هم خدمات تخصصی خانه به خانه ارائه کنیم.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: هر کجا که مردم عزیزمان نیاز داشته باشند، باید بدانند وزارت بهداشت به واسطه وظیفه ذاتی و سابقه دهه ها حمایت از مردم برای حفظ جان و روان و سلامتشان، وظیفه خودش می داند که پناه مردم عزیز باشد. برای ما همه مردم عزیز ایران محترم و ارزشمند هستند و وظیفه خودمان می دانیم که به آنها خدمات در دسترس، رایگان یا نهایتا با حداقل هزینه ارائه دهیم.