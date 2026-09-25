توسعه کشت طلای سرخ در شهرستان کیار

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش رضایی، اظهار داشت: در سال زراعی جاری، با اجرای برنامه‌های هدفمند ترویجی، مشاوره‌ای و نظارتی، سطح زیر کشت زعفران در شهرستان با افزایش ۱۵ هکتاری به مرز ۷۳ هکتار رسید که این رشدی قابل‌توجه در توسع محصولات کم‌آب‌بر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی معرفی الگوی کشت در اقلیم شهرستان، روستای حاجی‌آباد را به‌عنوان یکی از مناطق شاخص و پایلوت تولید زعفران معرفی کرد و گفت: این روستا بخش عمده‌ای از سطح زیر کشت محصول را به خود اختصاص داده و کندید کردن بهره‌برداران محلی با توسعه این کشت، نویدبخش است.

رضایی در تداوم به نقشی همراهی فنی کارشناسان در تحقق این دستاورد اشاره کرد و افزود: کارشناسان و مروجان جهاد کشاورزی شهرستان در تمامی مراحل آماده‌سازی تا استقرار مزرعه، با ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌های انتخاب پیاز استاندارد، آماده‌سازی اصولی زمین، زمان بندی کاشت، مدیریت تغذیه و آبیاری، کشاورزان را همراهی کرده‌اند

مدیر جهاد کشاورزی کیار در تبیین عوامل رشدی این کشت تصریح کرد: سازگاری اقلیمی، کاهش معنادار نیاز آبی زعفران نسبت به بسیاری از محصولات زراعی، بهره‌مندی از منابع آبی موجود و کیفیت ممتاز محصول تولیدی، از مهم‌ترین عوامل گسترش این کشت در شهرستان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر راهبرد کلی مدیریت منابع آب به گفتن خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع آب و چالش‌های اقلیمی، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و دارای ارزش اقتصادی همچون زعفران، علاوه بر ارتقای بهره‌وری آبی، نقشی تعیین‌کننده در تنوع‌بخشی به الگوی کشت و بهبود معیشت خانوارهای روستایی ایفا خواهد کرد; بر همین اساس، این مدیریت با استمرار برنامه‌های آموزشی، ترویجی و نظارتی، توسعه اصولی و جهش بهره‌وری کشت زعفران را در تمامی مناطق مستعد شهرستان پیگیری خواهد کرد.