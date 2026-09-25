  1. استانها
  2. مازندران
۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

ورود دادستانی نوشهر به حواشی «آراز کاپ»

ورود دادستانی نوشهر به حواشی «آراز کاپ»

نوشهر - دادستان عمومی و انقلاب نوشهر از ورود دستگاه قضایی به حواشی ایجادشده در حاشیه مسابقات «آراز کاپ» خبر داد و گفت: در صورت احراز قصور یا تخلف، با افراد طبق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر. مهدی عبدالله‌پور با اشاره به انتشار تصاویری از برخی رفتارهای خارج از شئونات در ساحل مجاور هتل آراز، اظهار کرد: موضوع با بررسی اظهارات شاهدان و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، این حواشی پس از پایان مسابقات بسکتبال سه‌نفره و تنیس ساحلی رخ داده و برخی افراد نزدیک به ورزشکاران و خانواده‌های آنان در آن حضور داشته‌اند.

دادستان نوشهر تأکید کرد: تاکنون دخالت مدیریت هتل در برگزاری مسابقات احراز نشده و عوامل حراست این مجموعه نیز پس از مشاهده حواشی، موضوع را به پلیس اطلاع داده و نسبت به برچیدن تجمع و موسیقی اقدام کرده‌اند.

وی گفت: همچنین مسئولان ورزش مازندران اعلام کردند این رقابت‌ها مربوط به لیگ بسکتبال سه‌نفره باشگاه‌های کشور و زیر نظر مستقیم فدراسیون بسکتبال بوده و بدون هماهنگی با هیأت بسکتبال یا اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شده است.

دادستان نوشهر اعلام کرد: نحوه نظارت و هماهنگی دستگاه‌های متولی و برگزارکنندگان در حال بررسی است و در صورت احراز مسئولیت یا قصور، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6957949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها