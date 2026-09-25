ورود دادستانی نوشهر به حواشی «آراز کاپ»

به گزارش خبرگزاری مهر. مهدی عبداللهپور با اشاره به انتشار تصاویری از برخی رفتارهای خارج از شئونات در ساحل مجاور هتل آراز، اظهار کرد: موضوع با بررسی اظهارات شاهدان و بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی، این حواشی پس از پایان مسابقات بسکتبال سهنفره و تنیس ساحلی رخ داده و برخی افراد نزدیک به ورزشکاران و خانوادههای آنان در آن حضور داشتهاند.
دادستان نوشهر تأکید کرد: تاکنون دخالت مدیریت هتل در برگزاری مسابقات احراز نشده و عوامل حراست این مجموعه نیز پس از مشاهده حواشی، موضوع را به پلیس اطلاع داده و نسبت به برچیدن تجمع و موسیقی اقدام کردهاند.
وی گفت: همچنین مسئولان ورزش مازندران اعلام کردند این رقابتها مربوط به لیگ بسکتبال سهنفره باشگاههای کشور و زیر نظر مستقیم فدراسیون بسکتبال بوده و بدون هماهنگی با هیأت بسکتبال یا ادارهکل ورزش و جوانان استان برگزار شده است.
دادستان نوشهر اعلام کرد: نحوه نظارت و هماهنگی دستگاههای متولی و برگزارکنندگان در حال بررسی است و در صورت احراز مسئولیت یا قصور، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
نظر شما