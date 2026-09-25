امینی: دفاع مقدس درس اتکا به توان داخلی و وحدت مردم را به ما آموخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه ورامین اظهار کرد: ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ رژیم بعث عراق حمله همه‌جانبه خود را علیه ایران آغاز کرد و این حمله به هشت سال دفاع مقدس منجر شد.

وی افزود: دشمن با تصور تضعیف توان دفاعی و وجود شکاف‌های داخلی، جنگ را آغاز کرد، اما حضور مردم به رهبری امام خمینی(ره) موجب شد محاسبات دشمن درباره پیروزی سریع ناکام بماند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ورامین یکی از مهم‌ترین درس‌های دفاع مقدس را اتکا به توان داخلی دانست و گفت: جنگ به ما آموخت که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و پشتیبانی مردم می‌توان در برابر دشمن ایستادگی کرد و شعار «ما می‌توانیم» را به تجربه‌ای عملی تبدیل کرد.

امینی ادامه داد: دفاع مقدس زمینه بروز استعدادهای جوانان کشور را فراهم کرد و چهره‌هایی مانند شهید حسن طهرانی‌مقدم و شهید حاج قاسم سلیمانی در این مسیر به میدان آمدند و در ارتقای توان دفاعی کشور نقش‌آفرینی کردند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن در این مقطع نیز با تصور تضعیف جمهوری اسلامی و امکان تسلیم کشور در مدت کوتاه وارد میدان شد، اما حضور مردم و حفظ وحدت جامعه مانع تحقق این هدف شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ورامین با اشاره به نقش مردم این شهرستان در دوران دفاع مقدس عنوان کرد: بخش قابل توجهی از مردم ورامین راهی جبهه‌ها شدند و این شهرستان حدود ۸۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است.

امینی افزود: فرزندان همان رزمندگان نیز در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه و حوادث داخلی برای حفظ امنیت شهرستان ورامین در صحنه حضور داشتند.

وی در پایان با قدردانی از بسیجیان و نیروهای مردمی شهرستان گفت: بسیجیان در جریان جنگ ۱۲ روزه و حوادث داخلی با حضور در صحنه برای حفظ امنیت و آرامش شهرستان تلاش کردند.