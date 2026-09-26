کیان دهرابپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت استمرار اهدای خون در استان اصفهان اظهار کرد: بیماران بستری در بیمارستانها و مراکز درمانی استان همواره به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند و از شهروندان درخواست میکنیم با مراجعه به مراکز اهدای خون، در تأمین این نیاز حیاتی مشارکت کنند.
وی افزود: در حال حاضر ۶۵ مرکز درمانی در استان اصفهان دارای نیاز ثابت و همیشگی به خون و فرآوردههای خونی هستند و تأمین ذخایر کافی برای این مراکز از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه نباید هیچ عمل جراحی یا روند درمانی به دلیل کمبود فرآوردههای خونی با اختلال مواجه شود.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه اهدای خون تنها مختص شرایط بحرانی و حوادث نیست، تصریح کرد: بسیاری از بیماران برای ادامه روند درمان خود به دریافت مستمر خون و فرآوردههای خونی وابسته هستند و به همین دلیل، حضور منظم اهداکنندگان در مراکز انتقال خون ضرورتی همیشگی است.
نیاز مستمر بیش از هزار و ۸۰۰ بیمار تالاسمی و هموفیلی به فرآوردههای خونی
دهرابپور با اشاره به وضعیت بیماران نیازمند دریافت مداوم فرآوردههای خونی در استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۸۶۵ بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور و حدود هزار بیمار مبتلا به هموفیلی در استان زندگی میکنند که از مصرفکنندگان دائمی فرآوردههای خونی به شمار میروند.
وی ادامه داد: این بیماران برای ادامه زندگی و طی کردن مراحل درمان به دریافت منظم فرآوردههای خونی نیاز دارند و مشارکت مستمر اهداکنندگان نقش مهمی در تأمین نیاز آنان ایفا میکند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تأکید کرد: علاوه بر بیماران تالاسمی و هموفیلی، بیماران بستری در مراکز درمانی و افرادی که تحت عمل جراحی قرار میگیرند نیز به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند؛ ازاینرو حفظ ذخایر خون استان نیازمند مشارکت همه گروههای خونی است.
دعوت از تمامی گروههای خونی برای مراجعه به ۱۲ مرکز اهدای خون
دهرابپور با دعوت از شهروندان برای مشارکت در این اقدام انساندوستانه اظهار کرد: از تمامی بانوان و آقایان هماستانی که حداقل ۱۸ سال سن دارند و واجد شرایط اهدای خون هستند، درخواست میکنیم بدون توجه به نوع گروه خونی خود، به یکی از ۱۲ مرکز اهدای خون استان مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه هر واحد خون اهدایی میتواند به نجات جان سه بیمار کمک کند، افزود: هدف انتقال خون استان، تأمین صددرصدی نیاز بیماران به خون و فرآوردههای خونی است و تحقق این هدف بدون همراهی مستمر مردم امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خاطرنشان کرد: نیاز به خون محدود به زمان یا مناسبت خاصی نیست و بیماران در تمام روزهای سال به این فرآورده حیاتی نیاز دارند؛ بنابراین ضروری است شهروندان واجد شرایط، اهدای خون را به اقدامی مستمر تبدیل کنند تا مراکز درمانی استان در تأمین نیاز بیماران با مشکل مواجه نشوند.
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