امیر سرتیپ شیخ: دفاع مقدس فرصتی برای بازیافت هویت ملی است

به گزاش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و نام‌گذاری این روز به نام «روز سرباز»، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با برنامه رادیویی سلام صبح بخیر رادیو ایران، ضمن تبریک این ایام و گرامیداشت مقام مرزداران و حافظان امنیت کشور، به تشریح برنامه‌های شاخص ارتش پرداخت.



معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ادای احترام به ساحت شهدای والامقام، جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس و دیگر عرصه‌های جان‌فشانی برای میهن، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای مرور مجدد رشادت‌هاست تا این الگوها و اسطوره‌های ایثار به فراموشی سپرده نشوند.



وی تصریح کرد: هفته دفاع مقدس صرفاً یک مقطع تقویمی نیست، بلکه رویدادی هویتی و فرصتی برای بازیافت مجدد هویت ایران اسلامی و تبیین آن برای نسل جوان است.

امیر سرتیپ شیخ با پاسداشت روز سرباز و اشاره به اینکه سربازان یعنی همین آحاد جامعه، محور و سکان اصلی جنگ را بر عهده داشتند، بر گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام، امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی تأکید کرد و افزود: مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع در سراسر یگان‌های ارتش و داخل پادگان‌ها به مناسبت روز سرباز در حال برگزاری است.

وی همچنین از برگزاری جشن پاسداشت «سرباز ایرانی» در روز آینده و پخش آن خبر داد و گفت: مسابقاتی نیز با هدف گردآوری آثار، دلنوشته‌ها و اسناد مرتبط با امیر شهید موسوی در میان کارکنان نیروهای مسلح و عموم مردم در حال اجراست که منبعی ارزشمند برای معرفی این شهید و ثبت اسناد دفاع مقدس خواهد بود.

امیر سرتیپ شیخ در پایان با اشاره به برنامه‌های جاری در یگان‌های ارتش خاطرنشان کرد: سرکشی و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و پیشکسوتان و ایجاد پیوند میان نسل قدیم و جدید از مهم‌ترین اقدامات ارتش در این ایام است که با مدیریت سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و اهتمام فرماندهان اجرا می‌شود.