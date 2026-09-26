اجرای ۲۰۶ پروژه در شهرستان خانمیرزا

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کیانی نژاد، با تشریح اقدامات و پروژه‌های اجراشده در این شهرستان گفت: خانمیرزا از سال ۱۳۹۸ به شهرستان ارتقا یافته و به دلیل سابقه محرومیت، در حوزه‌های مختلف از جمله راه و حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش، کشاورزی، صنعت، گردشگری و مسکن با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بوده است.

کیانی نژاد افزود: خانمیرزا با حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت و ۹۳۶ کیلومترمربع وسعت، پنجمین شهرستان بزرگ استان چهارمحال و بختیاری است و به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی جنوب و جنوب‌ غرب کشور به فلات مرکزی، از موقعیت مهمی در شبکه حمل‌ونقل برخوردار است.

فرماندار خانمیرزا با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان اظهار کرد: برخی از این جاده‌ها دهه‌ها قبل احداث شده‌اند و متناسب با حجم کنونی تردد نیستند؛ به‌گونه‌ای که روزانه ده‌ها هزار وسیله نقلیه در این محورها تردد می‌کنند و همین مسئله ضرورت توسعه و ایمن‌سازی راه‌ها را افزایش داده است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی و استانی و حمایت سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار، نماینده مردم شریف شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی و مجموعه مدیریت استان، اقدامات قابل توجهی برای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی شهرستان انجام شد.

کیانی نژاد گفت: حدود ۱۰ کیلومتر از محور چهارخطه حدفاصل روستاهای ده‌علی تا باغ‌بهزاد احداث و به بهره‌برداری رسیده و همچنین حدود ۷ کیلومتر نیوجرسی در محورهای اصلی شهرستان اجرا شده است.

وی اعتبار اجرای نیوجرسی را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مجموع اعتبارات هزینه‌شده برای پروژه‌های چهارخطه و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شهرستان به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

فرماندار خانمیرزا با اشاره به تأثیر این اقدامات در کاهش تلفات جاده‌ای بیان کرد: اجرای طرح‌های ایمن‌سازی موجب کاهش تصادفات و فوتی‌های ناشی از تصادفات در محورهای شهرستان شده و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز نسبت به مدت مشابه، ۱۸ مورد کاهش فوتی ثبت شده است.

وی تأکید کرد: کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای حاصل تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی، راهداری، پلیس و سایر مجموعه‌های مرتبط است و از زحمات همه عوامل در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

فرماندار خانمیرزا در ادامه با اشاره به پروژه‌های اجراشده در شهرستان گفت: در مجموع ۲۰۶ پروژه با اعتباری حدود ۲ هزار میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف اجرا، تکمیل یا در دست اقدام قرار گرفته است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۴۸ پروژه با اعتباری حدود هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و ۱۱ پروژه نیز با اعتبار حدود ۲۰۸ میلیارد تومان در مرحله افتتاح و بهره‌برداری قرار دارد و ۴۸ پروژه با اعتبار ۴۵۲ میلیارد تومان در دست اجراست.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: چهار مدرسه در شهرستان افتتاح شده و از ابتدای مهرماه پذیرش دانش‌آموز در این مدارس انجام خواهد شد.

فرماندار خانمیرزا افزود: این مدارس در مناطق مختلف شهرستان از جمله شهر آلونی، روستای ده‌صحرا، دومکان و سایر نقاط احداث شده‌اند و توسعه فضاهای آموزشی همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به افتتاح درمانگاه شبانه‌روزی آلونی گفت: این مرکز با اعتباری بالغ بر ۵۳ میلیارد تومان افتتاح شده و هم‌اکنون به مردم آلونی و مناطق پیرامونی خدمات ارائه می‌دهد.

کیانی نژاد افزود: دریافت مجوزهای لازم برای ارتقای مرکز شبانه‌روزی آلونی به مرکز منتخب شبانه‌روزی و توسعه مراکز خدمات جامع سلامت در نقاط مختلف شهرستان نیز در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: احداث خانه‌های بهداشت و توسعه مراکز خدمات سلامت از دیگر برنامه‌های حوزه بهداشت و درمان شهرستان است و احداث مرکز درمانی ۳۲ تختخوابی نیز از مطالبات جدی مردم به شمار می‌رود که از طریق مسئولان استانی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.

کیانی نژاد با اشاره به تقویت ناوگان ماشین‌آلات شهرستان گفت: طی سال ۱۴۰۵ چندین دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین به مجموعه‌های خدماتی شهرستان اضافه شده و ظرفیت ناوگان نسبت به گذشته حدود دو تا سه برابر افزایش یافته است.

وی افزود: یک دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه لودر، یک دستگاه آمبولانس مجهز و چند دستگاه خودروی کمک‌دار برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به ناوگان شهرستان اضافه شده است.

فرماندار خانمیرزا مجموع اعتبار اختصاص‌یافته برای تأمین و نوسازی ماشین‌آلات را حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.