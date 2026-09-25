به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، گفت: انگلیس در حالی محدودیت بانک‌های ایرانی را تشدید کرده که برخی از این بانک‌ها سال‌هاست به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هیچ فعالیت بانکی مرتبط با ایران ندارند.

همتی تصریح کرد: به نظر می‌رسد خزانه‌داری آمریکا در فشار اقتصادی به ایران به آخر خط رسیده باشد و کشورهای مختلف نیز برای نشان دادن همراهی و تبعیت خود از آمریکا، فعالیت بانک‌هایی را که بعضاً سال‌هاست در چارچوب تحریم آمریکا هیچ‌گونه عملیات بانکی در ارتباط با ایران ندارند، برای خوش‌آمد آمریکا مجدداً محدود کرده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: البته خود ما نیز برنامه داشتیم که برای کاهش هزینه بانک‌های غیرفعال در خارج از کشور، محدودیت‌هایی را بر آنها اعمال کنیم.