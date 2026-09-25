به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاهها، بر ضرورت توجه نسل جدید به دانش، هویت و مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به پیامهای رهبر معظم انقلاب درباره وظایف نسل جوان، گفت: دانشآموزان و دانشجویان باید با افزایش سطح علمی، حفظ هویت و عبور از مرزهای دانش، خود را برای ساختن آینده ایران اسلامی آماده کنند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) دانش را زمانی موجب اقتدار دانست که در کنار اخلاق و تقوا قرار گیرد و افزود: توان علمی بدون پایبندی اخلاقی میتواند به ابزاری خطرناک و مخرب تبدیل شود.
سعیدی با اشاره به شرایط منطقه و آنچه توحش نظام سلطه بهویژه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند، بیان کرد: قدرتی که از علم همراه با اخلاق شکل بگیرد، میتواند در برابر متجاوزان نقش بازدارنده و حفاظتی داشته باشد.
علم همراه با اخلاق، عامل اقتدار
امام جمعه قم در ادامه سخنان خود به حضور رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت و مواضع مطرحشده در این سخنرانی را مورد تمجید قرار داد.
وی گفت: سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل ترکیبی از منطق سیاسی، دفاع از حق و بازتاب ایستادگی ملتی بود که طی سالهای گذشته هزینه مقاومت در برابر ابرقدرتها را پرداخته است.
سعیدی با اشاره به پاسخ رئیسجمهور به ادعاهای مطرحشده علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: این سخنرانی به دفاعی اخلاقی و روشنگرانه تبدیل شد و در آن بر این موضوع تأکید شد که ملت ایران تروریست نیست بلکه قربانی تروریسم است.
وی همچنین تأکید رئیسجمهور درباره تفاوت وضعیت تسلیحات هستهای رژیم صهیونیستی با روند بازرسیها در ایران را از بخشهای مورد توجه این سخنرانی دانست و گفت: این موضع که بمب اتم در اسرائیل است و بازرسان در ایران، شایسته قدردانی است.
امام جمعه قم در بخش دیگری از خطبههای خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این دوران را تجربهای برای درک شرایط امروز و ترسیم مسیر آینده دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه شیوهها و ابزارهای دشمنی تغییر کرده است اما خصومت نظام سلطه با استقلال و ایمان مردم همچنان ادامه دارد.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با تأکید بر استمرار روحیه ایستادگی در جامعه، گفت: ملت ایران با تکیه بر شعار حسینی هیهات منا الذله در میدانهای مختلف در برابر توطئههای دشمن ایستادگی خواهد کرد.
کشف حجاب هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است
سعیدی در ادامه به موضوع عفاف و حجاب و بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ابعاد شرعی و سیاسی کشف حجاب پرداخت و تصریح کرد: کشف حجاب از این منظر هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است.
وی با اشاره به آنچه استفاده دشمن از این موضوع برای فتنه، فساد، تضعیف امنیت ملی و ضربه به نظام اسلامی خواند، بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف این مسئله تأکید کرد.
امام جمعه قم در تشریح نحوه مواجهه با افراد در این زمینه، آموزش صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکر و افزایش آگاهی و بصیرت را درباره افرادی که از روی ناآگاهی در دام توطئه دشمن قرار گرفتهاند، مورد تأکید قرار داد.
وی در عین حال درباره افرادی که به گفته او به صورت عامدانه و سازمانیافته امنیت ملی را مخدوش کرده و به پیادهنظام دشمن تبدیل شدهاند، بر ضرورت برخورد قاطع قانونی و امنیتی تأکید کرد.
سعیدی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، به تداوم مسیر مقاومت اشاره کرد و گفت: شهید نصرالله تنها یک فرد نبود بلکه یک راه و مکتب بود.
وی با اشاره به پیامهای شیخ نعیم قاسم، این تحولات را نشانه استمرار همان مسیر دانست و افزود: تجربه نشان داده است که مقاومت تنها راه حقیقی برای آزادسازی سرزمینها و حفظ کرامت انسانی است.
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