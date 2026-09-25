پیروزی نماینده بوکس وزن ۹۰+ کیلوگرم دراولین مبارزه

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ششمین روز از این‌ دوره از بازیها دو نماینده بوکس کشورمان امروز در ورزشگاه «نیشیو گیمناشیوم» به روی رینگ رفتند.

امیر اسماعیلی، نماینده وزن ۹۰+ کیلوگرم کشورمان، در دور نخست به مصاف «جو» از کره جنوبی رفت و در پایان به برتری دست یافت.

اسماعیلی در راند نخست با ارائه مبارزه‌ای قدرتمند، با نتیجه پنج بر صفر به برتری رسید و در راند دوم نیز بوکسور کره‌ای ناک‌ اوت شد تا نماینده کشورمان پیروز این دیدار شود.

اسماعیلی در این مبارزه با هدایت همایون امیری، سرمربی تیم ملی، عملکرد فنی و قدرتمندی از خود به نمایش گذاشت و گام نخست را در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی ناگویا با موفقیت پشت سر گذاشت.

در دیگر دیدار امروز، دانیال شه‌ بخش، نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم کشورمان، در دومین مبارزه خود به مصاف روماتام ساکادا از تایلند رفت که در پایان با نتیجه مشابه چهار بر یک در هر سه راند، مغلوب حریف خود شد و از رسیدن به مدال بازی‌های آسیایی ناگویا بازماند.

شه‌بخش در نخستین مبارزه خود در این دوره از بازی‌ها موفق شده بود نماینده اندونزی را شکست دهد.