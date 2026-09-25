  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

پیروزی نماینده بوکس وزن ۹۰+ کیلوگرم دراولین مبارزه

پیروزی نماینده بوکس وزن ۹۰+ کیلوگرم دراولین مبارزه

امیر اسماعیلی نماینده بوکس ایران در اولین مبارزه خود در بازی های آسیایی نماینده کره جنوبی را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ششمین روز از این‌ دوره از بازیها دو نماینده بوکس کشورمان امروز در ورزشگاه «نیشیو گیمناشیوم» به روی رینگ رفتند.

امیر اسماعیلی، نماینده وزن ۹۰+ کیلوگرم کشورمان، در دور نخست به مصاف «جو» از کره جنوبی رفت و در پایان به برتری دست یافت.

اسماعیلی در راند نخست با ارائه مبارزه‌ای قدرتمند، با نتیجه پنج بر صفر به برتری رسید و در راند دوم نیز بوکسور کره‌ای ناک‌ اوت شد تا نماینده کشورمان پیروز این دیدار شود.

اسماعیلی در این مبارزه با هدایت همایون امیری، سرمربی تیم ملی، عملکرد فنی و قدرتمندی از خود به نمایش گذاشت و گام نخست را در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی ناگویا با موفقیت پشت سر گذاشت.

در دیگر دیدار امروز، دانیال شه‌ بخش، نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم کشورمان، در دومین مبارزه خود به مصاف روماتام ساکادا از تایلند رفت که در پایان با نتیجه مشابه چهار بر یک در هر سه راند، مغلوب حریف خود شد و از رسیدن به مدال بازی‌های آسیایی ناگویا بازماند.

شه‌بخش در نخستین مبارزه خود در این دوره از بازی‌ها موفق شده بود نماینده اندونزی را شکست دهد.

کد مطلب 6958096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها