به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه فومن با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در بسیاری از جنگ‌ها سالروز پایان جنگ گرامی داشته می‌شود، اما در جمهوری اسلامی آغاز جنگ تحمیلی به عنوان «هفته دفاع مقدس» مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه ملت ایران در برابر یک جنگ نابرابر و تحمیلی ایستادگی کرد.

وی افزود: در این ایام یاد شهدا، خاطرات رزمندگان، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان گرامی داشته می‌شود و باید از این فرصت برای انتقال واقعیت‌های دفاع مقدس به نسل جدید استفاده کرد.

دفاع مقدس؛ روایت ایستادگی ملت ایران

امام جمعه فومن با تأکید بر اینکه ایران آغازگر جنگ تحمیلی نبود، گفت: کشور در آن مقطع از نظر تجهیزات، امکانات و حتی آمادگی نیروی انسانی شرایط مناسبی برای یک جنگ گسترده نداشت، اما ملت ایران تسلیم نشد و در برابر تجاوز دشمن ایستاد.

داودی با اشاره به آزادسازی خرمشهر ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با ایجاد استحکامات و استفاده از تجهیزات نظامی می‌تواند خرمشهر را برای همیشه در اختیار داشته باشد، اما مقاومت و عملیات رزمندگان ایرانی این محاسبات را برهم زد.

وی با اشاره به خاطره‌ای از دیدار یکی از فرماندهان نظامی روسیه با سردار سرلشکر رحیم صفوی بیان کرد: بنا بر این روایت، برخی کارشناسان نظامی خارجی تصور نمی‌کردند ایران بتواند خرمشهر را بازپس بگیرد، اما آزادسازی این شهر نشان داد که اراده، ایمان و روحیه مجاهدت می‌تواند معادلات محاسباتی جنگ را تغییر دهد.

اقتدار امروز، حاصل مجاهدت شهدا و رزمندگان است

امام جمعه فومن با بیان اینکه اقتدار کشور حاصل مجاهدت رزمندگان و خون شهدا است، گفت: اگر امروز مسئولان جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی با صراحت از منافع و مواضع کشور دفاع می‌کنند، این اقتدار ریشه در ایستادگی شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های آنان دارد.

داودی افزود: نباید سرمایه ارزشمند شجاعت، ایستادگی و روحیه دفاع از کشور و ارزش‌ها را نادیده گرفت؛ چراکه ملت ایران در دوران دفاع مقدس هزینه‌های سنگینی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور پرداخت کرده است.

وی با اشاره به خاطرات جانبازان شیمیایی از دوران درمان در خارج از کشور اظهار کرد: جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس نماد انسان‌هایی هستند که برای دفاع از کشور و مردم، سلامت و جان خود را در معرض خطر قرار دادند و باید جایگاه آنان در جامعه مورد تکریم قرار گیرد.

ضرورت تبیین مواضع ایران در عرصه بین‌المللی

امام جمعه فومن با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، بر ضرورت بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی باید در عرصه جهانی از حقوق و منافع ملی خود با صراحت دفاع کند.

وی با اشاره به موضوع تروریسم افزود: ایران خود را از قربانیان تروریسم می‌داند و در طول دهه‌های گذشته مسئولان و مردم زیادی در کشور قربانی اقدامات تروریستی شده‌اند؛ بنابراین باید این واقعیت‌ها در عرصه بین‌المللی نیز تبیین شود.

داودی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خود را اهل جنگ‌طلبی نمی‌داند، اما در برابر تهدید و تجاوز، دفاع از کشور و منافع ملی را حق خود می‌داند.

میدان‌داری مردم پشتوانه اقتدار کشور است

امام جمعه فومن با اشاره به حضور مردم در برنامه‌های هفته دفاع مقدس و تجمعات اخیر گفت: حضور مردم در میدان، پشتوانه روحیه رزمندگان و نیروهای مدافع کشور است و نباید این حضور و مطالبه عمومی کمرنگ شود.

وی افزود: همان‌گونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس در میدان حضور داشتند، امروز نیز مردم با حضور اجتماعی خود می‌توانند از آرمان‌ها و منافع ملی کشور حمایت کنند.

تأکید بر برخورد قانونی با هنجارشکنی و حفظ عفاف عمومی

حجت الاسلام داودی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب و گزارش‌های مطرح‌شده درباره برخی واحدهای صنفی، خواستار برخورد قانونی و میدانی مسئولان با موارد نقض مقررات و هنجارشکنی شد.

وی با تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با برخی واحدهای متخلف، از دادستان و مسئولان شهرستان خواست با مواردی که موجب خدشه به عفت عمومی می‌شود، مطابق قانون برخورد کنند.

امام جمعه فومن تأکید کرد: اجرای قانون باید به گونه‌ای باشد که از ورود خودسرانه مردم به این مسائل جلوگیری شود و مسئولیت برخورد با تخلفات بر عهده دستگاه‌های قانونی و مسئولان ذی‌ربط باشد.

وی همچنین درباره برخی واحدهای صنفی و استفاده از فضای عمومی و پیاده‌روها برای فعالیت‌های خارج از ضوابط، خواستار نظارت جدی مسئولان شد و گفت: حفظ نظم عمومی، رعایت قانون و صیانت از عفاف عمومی باید با سازوکارهای قانونی دنبال شود.