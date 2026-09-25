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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

۱۲۷۱ پرونده قضایی در پویش «به عشق امام حسین(ع)» مختومه شد

۱۲۷۱ پرونده قضایی در پویش «به عشق امام حسین(ع)» مختومه شد

قم- رئیس‌کل دادگستری استان قم گفت: هزار و ۲۷۱ پرونده قضایی در قالب پویش «به عشق امام حسین(ع) برای ایران همدل» با ترویج فرهنگ گذشت، صلح و سازش مختومه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم، با اعلام ثمرات ارزشمند «پویش به عشق امام حسین علیه‌السلام برای ایران همدل» در استان قم، از بخشش و گذشت چشمگیر مردم در اختلافات قضایی به عشق و ارادت به سیدالشهداء حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این اقدامات خداپسندانه بیان کرد: شورای حل اختلاف استان قم تعداد ۱۲۷۱ فقره پرونده را با عنوان «پویش به عشق امام حسین علیه‌السلام برای ایران همدل» مختومه کرده که این آمار نشان‌دهنده ترویج فرهنگ گذشت و صلح در جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه به آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده در شعب مختلف اشاره کرد و افزود: تعداد ۱۲۰۱ فقره از این پرونده‌ها توسط شعب شورا و ۳۱ فقره توسط شعبه مستقر در زندان و همچنین ۸ فقره توسط ستاد دیه و یک مورد سازش نیز در قتل نفس، توسط صلح‌یار شعبه حل اختلاف صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با تاکید بر آثار معنوی و اجتماعی این گذشت‌ها، تصریح کرد: در میان این پرونده‌ها، ۲۴ پرونده با موضوعاتی نیز وجود داشت که از آن جمله می‌توان به یک فقره پرونده اخذ رضایت اولیای دم و انصراف از قصاص نفس اشاره کرد؛ همچنین در راستای اجرای احکام قضایی و بهره‌مندی از این گذشت‌ها، ۱۷ فقره آزادی زندانی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۶ پرونده مالی مهم به ارزش بالغ بر ۹۵ میلیارد تومان در این رابطه مورد رسیدگی و با صلح و سازش مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان قم در پایان با تقدیر از این حرکت ارزشمند، تاکید کرد: دستگاه قضایی استان قم از هرگونه تلاش برای ترویج فرهنگ صلح، گذشت و حل اختلافات با محوریت آموزه‌های دینی حمایت می‌کند.

کد مطلب 6958245

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