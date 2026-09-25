حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی، از این عالم برجسته به عنوان شخصیتی اثرگذار در عرصه تربیت طلاب و توجه به اخلاق و معنویت یاد کرد و با اشاره به سابقه ۵۴ ساله آشنایی و ارتباط خود با آیتالله شبیری زنجانی اظهار کرد: در طول این سالها همواره با ایشان ارتباط و مجال همنشینی داشتم و سالهای زیادی از محضر علمی ایشان بهره بردم که ۱۴ سال آن به طور مشخص به استفاده از درس ایشان اختصاص داشت.
حجت الاسلام نواب با اشاره به ویژگیهای علمی این عالم فقید ادامه داد: آیتالله شبیری زنجانی از دانش فراوان، قدرت تحقیق، هوش و حافظه سرشار و دیگر توانمندیهای برجسته علمی برخوردار بود و در کنار این ویژگیها، مسئله تربیت طلاب را با جدیت دنبال میکرد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت افزود: یکی از ویژگیهای مهم در سیره آیتالله شبیری زنجانی این بود که علم و دانش را از تربیت و معنویت جدا نمیدانست و همواره بر توجه حوزه و روحانیت به رسالت اصلی خود تأکید داشت.
وی با تشریح نگاه آیتالله شبیری زنجانی به جایگاه حوزه و روحانیت بیان کرد: ایشان معتقد بود وظیفه اصلی حوزه و روحانیت، تهذیب نفوس و تربیت انسانهاست و روحانیون باید در کنار فراگیری دانش و برخورداری از توان علمی، به معنویت و تهذیب نفس نیز توجه داشته باشند.
نواب خاطرنشان کرد: مطالب، خاطرات و داستانهایی که آیتالله شبیری زنجانی نقل میکرد، در بسیاری موارد جهتگیری مشخصی داشت و هدف آن توجه دادن روحانیت به رسالت اصلی خود در عرصه معنویت، اخلاق و تربیت جامعه بود.
وی تصریح کرد: در اندیشه و سیره آیتالله شبیری زنجانی، آگاه کردن حوزهها و طلاب نسبت به وظیفه اصلی خود جایگاه ویژهای داشت و تأکید ایشان بر این بود که روحانیت برای تربیت جامعه، تهذیب نفوس و ساختن انسانها در مسیر الهی وارد این عرصه شده است.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت گفت: توجه به اخلاق و معنویت و هدایت مردم و جامعه به سوی ارزشهای اخلاقی و معنوی، از مهمترین وظایفی است که باید در حوزههای علمیه و میان طلاب مورد توجه قرار گیرد.
وی با تسلیت مجدد ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی(ره)، بر جایگاه علمی و تربیتی این عالم برجسته تأکید کرد و گفت: ارتباط طولانیمدت با ایشان و بهرهمندی از محضر علمی و اخلاقی وی، از خاطرات ارزشمند دوران فعالیت حوزوی به شمار میرود.
قم- نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت گفت: آیتالله شبیری زنجانی در کنار جایگاه علمی برجسته، بر تربیت طلاب، تهذیب نفس و پیوند دانش با اخلاق و معنویت تأکید داشت.
حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی، از این عالم برجسته به عنوان شخصیتی اثرگذار در عرصه تربیت طلاب و توجه به اخلاق و معنویت یاد کرد و با اشاره به سابقه ۵۴ ساله آشنایی و ارتباط خود با آیتالله شبیری زنجانی اظهار کرد: در طول این سالها همواره با ایشان ارتباط و مجال همنشینی داشتم و سالهای زیادی از محضر علمی ایشان بهره بردم که ۱۴ سال آن به طور مشخص به استفاده از درس ایشان اختصاص داشت.
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