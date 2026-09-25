به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی با تشریح عملکرد شش ماهه حوزه امداد و نجات جمعیت هلال احمر لرستان، اظهار کرد: طی این مدت در مجموع ۱۳۱ مورد حادثه در سطح استان به ثبت رسید و نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر لرستان در این حوادث به ۴۳۸ نفر از حادثه‌دیدگان خدمات امدادی ارائه کردند.

وی افزود: از مجموع افراد حادثه‌دیده، ۳۳۶ نفر مصدوم بودند که خدمات امدادی مورد نیاز را از نجاتگران جمعیت هلال‌احمر دریافت کردند.

انجام ۱۱۶ مورد انتقال مصدوم

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای انتقال مصدومان، ادامه داد: طی این مدت ۱۱۶ مورد انتقال مصدوم توسط عوامل امدادی جمعیت هلال‌احمر استان انجام شده است تا افراد نیازمند دریافت خدمات تخصصی درمانی به مراکز درمانی منتقل شوند.

ثبت ۳۶ مورد نجات فنی

علی‌محمدی همچنین از انجام ۳۶ مورد نجات فنی در حوادث ۶ ماهه نخست سال خبر داد و گفت: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر لرستان در جریان عملیات‌های امدادی، با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی، تجهیزات مورد نیاز و توان عملیاتی خود، برای نجات و ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان در شرایط مختلف در صحنه حوادث حضور پیدا کردند.

تأکید بر سرعت عمل در عملیات‌های امدادی

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی و سرعت عمل نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر لرستان با تکیه بر ظرفیت نیروهای عملیاتی و نجاتگران خود، همواره تلاش می‌کند در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حوادث حضور یافته و خدمات امدادی مورد نیاز حادثه‌دیدگان را ارائه کند.