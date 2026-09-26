ورود پلیس به ماجرای پیش فروش آیفون های ۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شدند افرادی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی ثبت نام اینترنت پیش فروش ویژه آیفون های سری جدید از آنان کلاهبرداری کرده اند.



رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شکات در ادامه اظهار داشتند در فضای مجازی تبلیغی از پیش فروش آیفون های جدید با قیمت استثنایی مشاهده کرده و باتوجه به محدود بودن تعداد ثبت نام، بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور مبلغی جهت پیش خرید واریز کردیم اما بلافاصله پس از واریز وجه دیگر پاسخی از آنها دریافت نکردیم.



سردار معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی ادمین صفحه مورد نظر شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرم در یکی از مناطق غرب تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.



سردار گودرزی با اشاره به اینکه متهم بیش از چهل میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بود افزود: مجرم پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشت باتوجه به رونمایی از آیفون های سری ۱۸ و تقاضای برخی از کاربران یک صفحه اینستاگرامی ایجاد کردم و با ترفند پیش فروش با تعداد بسیار محدود مردم را ترغیب به خرید و پرداخت وجه می کردم و پس از واریز وجه آنها را مسدود میکردم.



رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: مراقب شیادان مجازی باشید چرا که افراد سودجو این فضا را مکانی مناسب جهت انجام اعمال مجرمانه خود میدانند و از ساده لوحی برخی از کاربران پلی می سازند برای رسیدن به مقاصد مالی نامشروع خود، در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیس به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.policefata.ir گزارش کنند.