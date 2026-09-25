به گزارش خبرگزاری مهر، نوری یزدان، اظهار داشت: تکمیل بند خاکی «ابدیفه» خرم‌آباد، تکمیل بند سنگی ملاتی «ده‌پیر» خرم‌آباد و تکمیل بند خاکی «کرکیخان» بروجرد از جمله طرح‌های آبخیزداری در دستور کار سال جاری است.

وی افزود: همچنین شروع عملیات اجرایی آبخیزداری در شهرستان‌های دورود، کوهدشت، رومشکان، سلسله، دلفان، الیگودرز و خرم‌آباد پیش‌بینی شده است.

معاون اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ادامه داد: تکمیل و مرمت تعدادی از سازه‌های آبخیزداری نیمه‌تمام و همچنین سازه‌های آسیب‌دیده از سیل سال ۱۳۹۸ در شهرستان‌های الیگودرز، ازنا و بروجرد نیز در برنامه‌های سال جاری قرار دارد.

وی تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها در صورت تخصیص اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۵ در حوزه آبخیزداری محقق خواهد شد.

پرداخت مطالبات پیمانکاران آبخیزداری

نوری یزدان یکی از برنامه‌های معاونت آبخیزداری در سال جاری را پرداخت مطالبات پیمانکاران این بخش عنوان کرد و گفت: در صورت تحقق اعتبارات پیش‌بینی‌شده، تمام مطالبات سنواتی پیمانکاران بخش آبخیزداری استان تسویه خواهد شد.

تهیه نقشه‌های فرسایش خاک و رسوب‌زایی

وی همچنین تهیه نقشه‌های کمی رسوب‌زایی و فرسایش خاک را از دیگر برنامه‌های سال جاری اعلام کرد و افزود: این نقشه‌ها در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

معاون اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تصریح کرد: بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از این نقشه‌ها، نرخ فرسایش خاک در استان حداکثر ۳۷ تن در هکتار در سال و میزان رسوب‌زایی نیز بیش از ۵۳ تن در هکتار در سال برآورد شده است.

پیش‌بینی بیش از ۲۳۵ میلیارد تومان اعتبار آبخیزداری

نوری یزدان با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای حوزه آبخیزداری در سال جاری اظهار داشت: بیش از ۹۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی، ۷۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی کارون و کرخه و حوزه سدها و ۷۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی برای اجرای عملیات آبخیزداری مصوب شده است.

وی افزود: مجموع این اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای عملیات آبخیزداری در سال جاری به بیش از ۲۳۵ میلیارد تومان می‌رسد.

اختصاص اعتبار برای حوزه‌های فاقد سد

معاون اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان همچنین از اختصاص اعتبار برای حوزه‌های فاقد سد خبر داد و گفت: امسال برای نخستین‌بار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با گنجاندن استان لرستان در موافقت‌نامه حوزه‌های فاقد سد، ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به این بخش اختصاص داده است.

نوری یزدان این اقدام را گامی مثبت برای افزایش سقف اعتبارات ملی آبخیزداری دانست و تصریح کرد: اختصاص این اعتبار می‌تواند از وابستگی فعالیت‌های آبخیزداری به موافقت‌نامه طرح‌های کارون و کرخه بکاهد.