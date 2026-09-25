به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیهای اعلام کرد که آنتونیو گوترش در دیدار با عبدالله العلیمی، نایبرئیس شورای رهبری ریاست جمهوری اداره سیاسی و نظامی یمن، درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و بحران بشردوستانه در این کشور گفتگو کرد.
تنشها در یمن پس از سالها محاصره توسط ائتلاف سعودی و آمریکا و متعاقب آن واکنشهای نظامی نیروهای یمنی، به مرحله جدید رسیده است؛ از جمله در جریان عملیاتهای اخیر که به بازپسگیری نقاط راهبردی مانند بندر «المخا»، منطقه «کهبوب» و کنترل تنگه حیاتی «بابالمندب» از سوی نیروهای یمنی منجر شد.
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