ادای دین تئاتر مشهد به کودکان مظلوم دبستان شجره طیبه

خبرگزاری مهر- گروه استانها، عاطفه وفاییان؛ صحنه آرام میگیرد و نور، نرم و پاورچین بر تن تماشاخانه استاد نوری در حوزه هنری خراسان رضوی مینشیند؛ خوابی آغاز میشود که تعبیرش پرواز است. این بار قصه از عمق لطافت یک اندوه بزرگ جان میگیرد. دستان هنر به نرمی بر روی زخمی عمیق کشیده میشوند تا روایت کودکانی را زنده کنند که در نیمهراه آموختن، بال گشودند. سختی کار از همان نقطهای آغاز شد که میبایست سنگینی یک فاجعه، بیآسیب به روان زلال کودکان و نوجوانان، پیش چشمانشان جان میگرفت. روایت، جامه فانتزی بر تن کرد؛ رنگینکمانی از جنس خیال و جادو که از میان دلهرهها و هراسها عبور میکند تا ذهنهای پاک و تماشاگر را در پناه بالهای رویا بنشاند و نگوید مرگ، بلکه بخواند اوج؛ خوابی شیرین که در آن، کابوسها به تصویر لطیف رهایی بدل میشوند.
تئاتر همیشه آینهای است که تلخیها را از چنگ فراموشی میرهاند و در برابر دیدگان وجدان بیدار مینشاند. در پس هر میزانسن و هر حرکت جمعی، عرقریزان روحی گروهی دیده میشود که هفتهها با عمق این اندوه زیستهاند تا نگذارند پروانههای پرکشیده در هیاهوی خبرهای زودگذر گم شوند.
«دختری که خواب را نوشید» فراتر از یک سرگرمی ساده یا چارچوبهای مرسوم تئاتر کودک، دعوتی است به تماشای بغضی فروخورده که اکنون در هیئت نوری نقرهای و رویایی تعبیرشده، چشمانتظار تماشاگرانی است که دل به قصههای درد مشترک میسپارند.
نمایش «دختری که خواب را نوشید» روایتی لطیف از حادثه میناب است
محمد جهانپا، کارگردان دختری که خواب را نوشید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند شکلگیری این اثر اظهار کرد: ایده اولیه این نمایش حاصل همفکری و طرحی بود که سیدجواد رحیمزاده با من در میان گذاشت. در حالی که تصمیم داشتم در امتداد آثار گذشتهام در حوزه شاهنامه پس از نمایش «هیولاکش» امسال نمایش «بستور» را به مرحله اجرا برسانم، وقوع حادثه مدرسه میناب عمیقاً قلبم را به درد آورد و احساس کردم باید حتماً ادای دینی به کودکان و نوجوانان دبستان شجره طیبه میناب داشته باشم؛ از همین رو، پروژه قبلی را متوقف کردیم تا کار بر روی این اثر آغاز شود.
کارگردان دختری که خواب را نوشید با اشاره به فرایند تولید و تمرین این نمایش افزود: فرایند تمرینات نمایش «دختری که خواب را نوشید» طی ماههای تیر و مردادماه شکل گرفت و گروه پس از یک پروسه دوماهه، از شهریورماه وارد مرحله اجرای عموم شد. خوشبختانه استقبال مخاطبان از این اثر بسیار خوب بوده و نشان میدهد که تماشاگران با اثر و پیام آن ارتباط صمیمانهای برقرار کردهاند.
وی خط داستانی و شیوه پرداخت به این موضوع حساس بیان کرد: تلاش کردیم این حادثه را خارج از فضای دلهرهآور جنگ و انفجار نمایش دهیم تا تماشاگران نوجوان با صحنههای خشن آزردهخاطر نشوند؛ از این رو قصه در یک بستر فانتزی و جادویی روایت میشود. داستان درباره دختری است که هر چه در خواب میبیند تعبیر میشود و این بار خواب عجیبوغریبی از پرواز دیده که آرامش کل مدرسه را دستخوش اتفاقات متفاوتی میکند.
جهانپا همچنین به ترکیب گروه بازیگران این اثر اشاره کرد و گفت: در این نمایش ترکیبی ارزشمند از نسل جدید بازیگران نوجوان در کنار پیشکسوتان و چهرههای کارکشته تئاتر مشهد نظیر استاد تقینژاد، امیرپور و نوروزی به ایفای نقش میپردازند که همراهی این دو طیف، فضای حرفهای و دلنشینی به صحنه بخشیده است.
نقش معلم از پرچالشترین تجربه
نازیلا نوروزی، بازیگر نقش معلم در نمایش «دختری که خواب را نوشید»، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خود در این اثر نمایشی اظهار کرد: من در این نمایش در کنار کودکان و نوجوانان نقش معلم را بر عهده دارم؛ نقشی که طی سالهای فعالیتم یکی از پرچالشترین و سختترین تجربهها بوده است. پیش از این همواره گمان میکردم بازی در نقش یک معلم کار سادهای باشد، اما در عمل این نمایش جزو دشوارترین کارهایی بود که در آن حضور داشتم.
این بازیگر تئاتر در خصوص سختیهای این نقش افزود: برای جانبخشی به این نقش، باید با تکتک بچهها ارتباط نزدیک برقرار میکردم، دنیای درونیشان را میشناختم و از نظر احساسی کاملاً با آنها همراه میشدم؛ خدا را شاکر هستم که توانستم از پس این مسئولیت بربیایم و این ارتباط عاطفی را بهخوبی روی صحنه نمایش منعکس کنم.
وی با اشاره به گروه سنی مخاطبان نمایش خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مخاطب اصلی ما کودک و نوجوان است، تلاش کردیم تلخی داستان را در قالبی رویاگونه، فانتزی و با فضایی متفاوت ارائه دهیم تا مخاطب به خوبی با اثر همراه شود و خوشبختانه در این مسیر به موفقیت دست پیدا کردیم.
نوروزی با بیان همزمانی این روزهای اجرا با آغاز سال تحصیلی و حس مادری خود یادآور شد: یکی از ابعاد مهم کار، همراهی و پیوند عاطفی ما با بچههاست؛ بهویژه آنکه من خودم مادر هستم و در روز اول مهر، با فرستادن فرزندم به مدرسه، از نظر احساسی در شرایط خاص و متفاوتی قرار داشتم و کنترل احساسات برایم دشوار بود. حضور همزمان روی صحنه در همین روزها و قرار گرفتن در آن حالوهوا، حس بسیار عجیب، خاص و دوستداشتنی برای من رقم زده است.
«پری تاج نقرهای»؛ روایتی متفاوت و فراتر از تئاتر نوجوان
حدیثه نوری، بازیگر نقش «پری تاج نقرهای» در نمایش «دختری که خواب را نوشید» به کارگردانی محمد جهانپا، در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از حضور در این پروژه نمایشی اظهار کرد: از کارگردان نمایش صمیمانه سپاسگزارم که به بنده اعتماد کردند و ایفای این نقش را به من سپردند؛ از اینکه توانستم در این نمایش حضور داشته باشم بسیار خوشحالم، چراکه موضوع این اثر نمایشی درباره کودکان مظلوم و بیگناهی است که جان خود را از دست دادند. پرداختن به چنین موضوعی حساس و مهم سبب شد تا در طول دوران آمادهسازی، تمرینات بسیار فشرده و ویژهای را پشت سر بگذاریم تا بتوانیم عمق این اتفاق تلخ را به واضحترین و گویاترین شکل ممکن در برابر چشمان مخاطبان به تصویر بکشیم.
این بازیگر جوان مشهدی با اشاره به چرایی لزوم اجرای چنین آثاری تصریح کرد: بسیاری از افراد شاید تنها این اخبار را شنیده باشند و این واقعه و رخداد تلخ را با پوست و گوشت خود لمس نکرده باشند؛ بهویژه در مشهد بازتاب این رویدادها کمتر بوده، در حالی که در شهرهایی مثل تهران بسیار دردناکتر و وحشتناکتر اتفاق افتاده است. از همین رو، روی صحنه رفتن این نمایش در مشهد اتفاقی بسیار قابل تأمل، ویژه و عجیب است.
وی در ادامه با ابراز امیدواری برای دیده شدن هرچه بیشتر این اثر خاطرنشان کرد: حیف است نمایشی با این ویژگیها و رویکرد متفاوت کمتر دیده شود یا به سالنها و مجامع بزرگتر راه پیدا نکند؛ این تئاتر تفاوتهای آشکاری با سایر نمایشها دارد و ما برای خلق آن تمرینات بسیار سنگین و فشردهای را پشت سر گذاشتهایم.
نوری با تأکید بر ضرورت توجه مخاطبان جدی هنر به این اثر بیان کرد: تمایل دارم این نمایش مخاطبان بسیار بیشتری را به سالن بکشاند؛ چراکه این تئاتر اصلاً اثری تنها در حوزه کودک و نوجوان محسوب نمیشود، بلکه اثری است که بزرگترهای ما باید به تماشای آن بنشینند تا ببینند چه اتفاق غمانگیز و تلخی برای کشورمان رخ داده است.
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