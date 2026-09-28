گزارش عملکرد بازیکنان پرسپولیس در اختیار تارتار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنان در تلاش برای رسیدن به ترکیب و عملکرد مطلوب این تیم است تا از وقفه به وجودآمده در مسابقات برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط بازیکنان استفاده کند. کادر فنی در این مدت اطلاعات مربوط به عملکرد نفرات در بخش‌های دفاعی، میانی و هجومی را مورد بررسی قرار داده تا نقاط ضعف و قوت تیم مشخص‌تر شود.

تارتار به دنبال پیدا کردن راهکارهای مناسب برای برطرف کردن مشکلاتی است که پرسپولیس در هفته‌های ابتدایی با آنها مواجه بوده و قرار است نتیجه این بررسی‌ها در ادامه مسابقات و به‌ویژه در انتخاب ترکیب و شیوه بازی تیم مورد استفاده قرار گیرد.

تارتار تصمیم دارد دو ترکیب متفاوت را برای تیمش در نظر بگیرد و در زمان مناسب با توجه به فشردگی بازی ها و شیوه نمایش حریف از آنها استفاده کند.

شایان ذکر است پرسپولیس صاحب ۱۳ امتیاز از ۶ مسابقه ابتدایی خود در فصل جاری است.