هانیه رستمیان به مدال تپانچه ۲۵ متر نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی و در پایان دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان، هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۷ به عنوان نفر نخست در بین ۴۴ شرکت کننده راهی فینال شد.



در فینال این مسابقات هانیه رستمیان در رده هفتم ایستاد و از کسب مدال بازماند. هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.



به این ترتیب پرونده تیم تپانچه کشورمان در این بازی‌ها با کسب یک مدال برنز میکس توسط وحید گل‌خندان و هانیه رستمیان بسته شد.