مختومه شدن بیش از ۸ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد شش ماهه نخست سال جاری شوراهای حل اختلاف خراسان جنوبی اظهار کرد: در این مدت ۸ هزار و ۲۸۶ فقره پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف استان وارد شده که ۸ هزار و ۳۸۸ پرونده نیز مختومه شده است.

وی افزود: مختومه شدن پرونده‌ها با وجود حجم قابل توجه ورودی، حاصل تلاش مستمر همکاران قضایی و اداری، اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف برای حل‌وفصل اختلافات و برقراری صلح و سازش میان طرفین است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به یکی از شاخص‌های مهم سند تحول و تعالی قضایی یعنی کاهش اطاله دادرسی، گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب شوراهای حل اختلاف استان به ۲۱ روز کاهش یافته است.

عبداللهی بیان کرد: کاهش زمان رسیدگی، در کنار افزایش میزان پرونده‌های مختومه، نشان‌دهنده تلاش برای چابک‌سازی فرآیند رسیدگی و استفاده مطلوب از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در حل‌وفصل اختلافات است.

صلح و سازش؛ رویکرد شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی

وی با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‌های شوراهای حل اختلاف، ترویج فرهنگ گذشت، صلح و سازش میان طرفین اختلاف است، گفت: این رویکرد به‌ویژه در پرونده‌های خانوادگی آثار قابل توجهی داشته و پرونده‌هایی با ارزش مالی میلیاردی با صلح و سازش مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: تلاش برای حل اختلافات خانوادگی پیش از ورود یا ادامه رسیدگی در فرآیندهای قضایی، علاوه بر کاهش تنش‌های مالی و عاطفی، می‌تواند از تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم و افزایش آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند.

عبداللهی با اشاره به رویکرد سند تحول و تعالی قضایی در استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت بزرگان، معتمدان محلی، صلح‌یاران و ریش‌سفیدان و روش‌های نوین اصلاح ذات‌البین در دستور کار شوراهای حل اختلاف استان قرار دارد.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، اختلافات مردم را در فضایی مبتنی بر گفت‌وگو و سازش حل‌وفصل کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: استمرار این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، زمینه افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی را فراهم کند.