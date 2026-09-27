روایت مأمور اورژانس سیریک که خواهرش در میان شهدای عروسی کوهستک بود

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - مختار رحیمی: اورژانس و نماد ایثار و فداکاری نیروهای فوریتهای پزشکی است؛ کادری که در سختترین لحظات بحران، آرامش خود را حفظ کرده و برای امدادرسانی به مجروحان میشتابند.
در شامگاه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، حدود ساعت ۸ تا ۹:۳۰ شب، کوهستک برای آغاز یک زندگی چراغانی شده بود، اما حمله آمریکا پنج نفر را در میان یک مراسم عروسی به شهادت رساند و دهها نفر دیگر را مجروح کرد؛ روایتی که از دل یک جشن آغاز شد، با فریاد و امدادرسانی ادامه یافت و صبح آن روز با نام پنج قربانی به سوگ نشست.
حمله موشکی نیروهای آمریکایی به این مراسم عروسی، صحنهای تلخ و خونین رقم زد و جمعی از مهمانان به شهادت رسیده و شماری دیگر مجروح شدند.
شجاعت همیشه در میدانهای نبرد نیست؛ گاهی در میان اشکها، در کنار مردم و در انجام وظیفه معنا پیدا میکند؛ در همان ساعات بحرانی، یکی از مأموران اورژانس سیریک در حال انجام شیفت کاری خود بود که خبر شهادت خواهرش در این حمله را دریافت کرد.
با وجود این ضایعه دردناک و از دست دادن یکی از اعضای خانواده، با حفظ آرامش و متانت به خدمترسانی به مجروحان ادامه داد و برای نجات جان آسیبدیدگان تلاش کرد.
این روایت، نمونهای از جانفشانی و ایثار کادر درمان و فوریتهای پزشکی کشور است؛ نیروهایی که حتی در سختترین لحظات از دست دادن عزیزان خود، رسالت انسانی و حرفهایشان را فراموش نمیکنند و با گذشت از درد شخصی، به یاری هموطنان خود میشتابند.
عملکرد مأموران اورژانس در حوادث اخیر، بهویژه در حمله به مراسم عروسی بندر کوهستک، نشاندهنده تعهد این نیروها به سوگند حرفهای و مسئولیت انسانی آنان است؛ واکنشی که نهتنها در تاریخ خدمات اورژانس کشور ثبت خواهد شد، بلکه تصویری از ایثار نیروهای امدادی در شرایط بحرانی ارائه میدهد.
برای سیریک، آن شب تنها خاطره یک حمله باقی نماند؛ خاطره مردمی ماند که برای شادی گرد هم آمده بودند و قربانی شدند و در کنار آن، تصویری از زنجیره امداد، درمان و همدلی که تلاش کرد در دل یک فاجعه، جانها را نجات دهد.
این روایت، تصویری از روحیه ایثار و مسئولیتپذیری موسی طاهری، نیروی اورژانس، در سختترین لحظات خدمت است؛ نیرویی که حتی در اوج اندوه شخصی، مأموریت خدمت به مردم را بر هر چیز دیگری مقدم داشت.
خبر شهادت خواهرم در مسیر اعزام به محل حادثه رسید اما کار را رها نکردم
موسی طاهری، مأمور اورژانس سیریک، در تشریح حمله هوایی نیروهای آمریکایی به یک مراسم عروسی، در گفتوگو با خبرنگار مهر به جزئیات آن شب پرداخت.
از آنجا که خواهر این مأمور اورژانس در میان شهدای این حمله قرار داشت، وی با وجود از دست دادن عزیز خود، بدون ترک محل مأموریت به امدادرسانی به مجروحان ادامه داد.
طاهری اظهار کرد: آن شب همهچیز خیلی عادی شروع شد. کوهستک داستان خودش را دارد؛ داستانی که از یک عروسی آغاز شد، از خانوادههایی که برای شادی دور هم جمع شده بودند، از کودکی که چهار سال بیشتر نداشت، از نوجوانی که هنوز آیندهای پیش رو داشت و از زنانی که برای شرکت در یک مراسم خانوادگی و عروسی آمده بودند؛ اما ناگهان صدای حمله دشمن آمریکایی آمد و همهچیز تغییر کرد. از همان لحظه، مسیر آن شب برای خیلیها عوض شد.
موسی طاهری با اشاره به زمان وقوع حادثه گفت: حدود ساعت ۸ تا ۹ شب بود که خبر حمله به عروسی در بندر کوهستک به پایگاه اورژانس ۱۱۵ کوهستک اعلام شد. در همان شب من شیفت کاری بودم و بلافاصله تیم اورژانس به محل حادثه اعزام شد. متأسفانه در مسیر حرکت به سمت محل حادثه، خبر شهادت خواهرم به من رسید.
وی افزود: هرچند این خبر مرا بسیار ناراحت و اندوهگین کرد، اما با جدیت کامل به کار خودم ادامه دادم؛ بدون آنکه کوچکترین خللی در روند امدادرسانی ایجاد شود. وظیفهام این بود که به کمک همشهریانم بشتابم و کار را بر هر چیز دیگری ترجیح بدهم.
این مأمور اورژانس در ادامه توصیف کرد: وقتی به صحنه رسیدیم، وضعیت بسیار دلخراش بود. حمله به آن مکان، بسیاری از مردم را غرق در خون و آتش کرده بود. فضا پر از دود و گرد و غبار بود و صدای فریاد و شیون مردم به گوش میرسید. من و همکارانم بلافاصله به سمت مجروحان رفتیم، آنها را از زیر آوار بیرون کشیدیم و اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه در دل شبی که عروسی در کوهستک با حمله به خون و آتش کشیده شد، روایتی از ایثار و فداکاری نیز رقم خورد، افزود: در آن شب، در حالی که در همان شیفت کاری با مجروحان و قربانیان حادثه روبهرو شدم، متوجه شدم یکی از شهدا، خواهر خودم است. وقتی چشمانم به بدن بیجان خواهرم افتاد، فقدان و اندوه دلم را میفشرد، اما نه از میدان کنار رفتم و نه لحظهای از انجام وظیفه دست کشیدم. در همان اشک و ناراحتی، در حالی که بغض گلویم را میفشرد، به کمک دیگر مجروحان شتافتم و تا آخرین لحظه در کنار مردم ماندم.
طاهری با تأکید بر اینکه افرادی که در خط مقدم خدمات اورژانس فعالیت میکنند، در کنار مسئولیت حرفهای، روحیه مسئولیتپذیری و ایثار را نیز نشان میدهند، بیان کرد: مجروحان این حادثه با کمک مردم و با استفاده از خودروهای شخصی آنان به درمانگاه سیریک و تعدادی نیز به بیمارستان میناب منتقل شدند. در آن شب، با همکاری مأموران اورژانس و مردم شهر کوهستک، طی حدود دو ساعت همه مجروحان و قربانیان حادثه به مراکز درمانی سیریک و میناب منتقل شدند.
موسی طاهری بیان کرد: راهی که قرار بود با پایان مراسم و بازگشت میهمانان به خانههایشان تمام شود، به مسیر آمبولانسها و بیمارستان رسید. شادی جای خود را به اضطراب داد و خانوادههایی که برای جشن گرد هم آمده بودند، ساعتها بعد در راهروهای بیمارستان منتظر شنیدن خبری از عزیزانشان بودند.
وی تصریح کرد: وقتی خبر حمله به عروسی در بندر کوهستک به اورژانس سیریک اعلام شد و گفتند که عروسی در کوهستک مورد حمله قرار گرفته است، من و همکارانم سریع راهی محل حادثه شدیم. همان لحظه فهمیدم که خواهرم هم در میان شهداست.
وی افزود: وقتی خواهرم را در میان شهدا دیدم، دلم فرو ریخت، اما کاری نمیشد کرد. دهها نفر دیگر هنوز زیر آوار بودند و نیاز به کمک داشتند. با خودم گفتم اگر امشب یک نفر هم نجات پیدا کند، ارزشش را دارد. همکارانم کنارم بودند و ما تا صبح بدون وقفه کار کردیم.
این مأمور اورژانس تأکید کرد: من فقط کاری را که آموزش دیده بودم انجام دادم. وظیفهام نجات جان آدمها بود و هست. هیچوقت فکر نمیکردم در یک مراسم عروسی با چنین صحنهای روبهرو شوم.
وی با محکوم کردن این جنایت، از جامعه بینالمللی خواست برای خونخواهی شهدای مظلوم و بیگناه این حمله، مردم کوهستک را همراهی کنند.
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