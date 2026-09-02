تشریح آخرین وضعیت مجروحان حمله به مراسم عروسی در بندر کوهستک

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان عصر چهارشنبه در جریان بازدید از بیمارستان میناب و عیادت از مجروحان حمله آمریکا به مراسم عروسی در منطقه کوهستک شهرستان سیریک، اظهار کرد: شب گذشته، شب بسیار پرالتهابی در نقاط مختلف استان هرمزگان بود و یکی از جنایات جنگی آمریکا، حمله به یک مراسم عروسی در منطقه کوهستک بود که به شهادت چهار نفر از شهروندان منجر شد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مجروحان این حادثه افزود: در بیمارستان میناب مجموعاً ۷۴ نفر به عنوان مجروح پذیرش شدند که دو نفر از چهار شهید این حادثه نیز در این بیمارستان بودند.

استاندار هرمزگان ادامه داد: تاکنون ۳۶ نفر از مجروحان از بیمارستان ترخیص شده‌اند و ۲۹ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند که ۶ نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

آشوری تازیانی با بیان اینکه خدمات درمانی لازم به مجروحان ارائه می‌شود، تصریح کرد: در صورت نیاز به اعزام بیماران به سایر مراکز درمانی استان، همه تمهیدات لازم فراهم است و تصمیم‌گیری در این زمینه بر اساس تشخیص پزشکان انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ۲۳ نفر از مجروحان در بخش‌های مختلف بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند و خوشبختانه حال عمومی آنها خوب است.

استاندار هرمزگان با قدردانی از تلاش کادر درمان بیمارستان میناب گفت: کادر درمان، پرستاری و مجموعه آموزشی بیمارستان میناب تلاش ارزشمندی برای رسیدگی به مجروحان انجام داده‌اند و امیدواریم با استمرار این اقدامات، تمامی مجروحان هرچه سریع‌تر سلامتی خود را به دست آورند.

آشوری تازیانی با محکوم کردن حمله به مراسم عروسی در کوهستک، این حادثه را نمونه دیگری از جنایات جنگی آمریکا دانست و بیان کرد: حمله به یک منطقه غیرنظامی و مراسم عروسی، در کنار سایر جنایات آمریکا در نقاط مختلف کشور، سند دیگری از رسوایی این کشور است.

وی افزود: اینکه کشوری مدعی برخورداری از فناوری‌های پیشرفته و توانمندی‌های تکنولوژیک باشد، اما نتواند مناطق نظامی را از مناطق غیرنظامی تشخیص دهد، یک شکست استراتژیک برای آن کشور محسوب می‌شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به حضور کودکان در میان مجروحان این حادثه گفت: تعدادی از کودکانی که تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفته‌اند، در بیمارستان بستری هستند و برخی از آنها تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند. هدف قرار دادن زنان و کودکان، از جمله اسناد دیگری است که بر رسوایی عاملان این جنایت می‌افزاید.

آشوری تازیانی با تأکید بر اینکه مقاومت ملی و اقتدار نیروهای مسلح موجب ناکامی دشمن خواهد شد، گفت: با تدابیری که در کشور در حال انجام است، مقاومت ملی شکل گرفته و نیروهای مسلح نیز در عرصه‌های مختلف از اقتدار برخوردارند؛ بنابراین این جنگ حتماً به نفع کشور به پایان خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به نقض توافقات و تفاهمات از سوی آمریکا اظهار کرد: آمریکایی‌ها به تعهدات و توافقاتی که در اسلام‌آباد امضا کرده بودند پشت پا زدند و با تجاوزاتی از این دست، شرایطی ایجاد کردند که افکار عمومی جهان نیز عملکرد آنها را محکوم می‌کند.

استاندار هرمزگان در پایان تأکید کرد: خون شهدای این مراسم عروسی موجب خواهد شد ابعاد بیشتری از جنایات و رسوایی‌های آمریکا برای افکار عمومی جهان آشکار شود و امیدواریم با ایستادگی و مقاومت ملت ایران، شاهد پیروزی نهایی کشور باشیم.