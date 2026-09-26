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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه پژوهش‌های اثرگذار را دنبال می‌کنیم

ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه پژوهش‌های اثرگذار را دنبال می‌کنیم

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر برنامه‌های این دانشگاه در سال تحصیلی جدید، از تلاش برای ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه پژوهش‌های اثرگذارو تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه خبرداد .

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سروش در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی، با اشاره به نقش دانشگاه در پرورش اندیشه‌های نو و تربیت نیروی انسانی توانمند، اظهار کرد: دانشگاه محل شکل‌گیری پرسش‌های بزرگ و پرورش ایده‌هایی است که می‌توانند در حل مسائل و ساختن آینده نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: کشور امروز بیش از همیشه به سرمایه انسانی توانمند، دانش روزآمد، پژوهش‌های مسئله‌محور و مشارکت بخش‌های مختلف جامعه نیاز دارد و در چنین شرایطی، نقش دانشگاه و دانشگاهیان در ارائه راهکارهای علمی، توسعه فناوری، ارتقای بهره‌وری و پاسخگویی به نیازهای جامعه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر نقش دانشگاهیان در مواجهه با چالش‌های کشور گفت: دانشگاهیان با تکیه بر دانش، مسئولیت‌پذیری و روحیه خلاقانه خود می‌توانند از ارکان مهم عبور از چالش‌ها و دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر باشند.

سروش همچنین بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تأکید کرد و گفت: دوران دانشجویی فرصتی ارزشمند برای آموختن، تجربه کردن، پرسیدن و ساختن است و دانشجویان باید در کنار کسب دانش و مهارت، با نگاهی مسئولانه و دغدغه‌مند نسبت به جامعه در مسیر تعالی علمی و انسانی گام بردارند.

وی در ادامه از تلاش اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه قدردانی کرد و افزود: در سال تحصیلی پیش‌رو، ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه پژوهش‌های اثرگذار، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و ایفای نقش مؤثرتر در پیشرفت کشور با جدیت دنبال خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تبریک گفت و برای خانواده بزرگ دانشگاه، سالی همراه با موفقیت، سلامتی، آرامش و دستاوردهای ارزشمند آرزو کرد.

کد مطلب 6958853
زهرا سیفی

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