به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سروش در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی، با اشاره به نقش دانشگاه در پرورش اندیشههای نو و تربیت نیروی انسانی توانمند، اظهار کرد: دانشگاه محل شکلگیری پرسشهای بزرگ و پرورش ایدههایی است که میتوانند در حل مسائل و ساختن آینده نقشآفرین باشند.
وی افزود: کشور امروز بیش از همیشه به سرمایه انسانی توانمند، دانش روزآمد، پژوهشهای مسئلهمحور و مشارکت بخشهای مختلف جامعه نیاز دارد و در چنین شرایطی، نقش دانشگاه و دانشگاهیان در ارائه راهکارهای علمی، توسعه فناوری، ارتقای بهرهوری و پاسخگویی به نیازهای جامعه اهمیت بیشتری پیدا میکند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر نقش دانشگاهیان در مواجهه با چالشهای کشور گفت: دانشگاهیان با تکیه بر دانش، مسئولیتپذیری و روحیه خلاقانه خود میتوانند از ارکان مهم عبور از چالشها و دستیابی به آیندهای روشنتر باشند.
سروش همچنین بر ضرورت همکاری و همافزایی میان دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تأکید کرد و گفت: دوران دانشجویی فرصتی ارزشمند برای آموختن، تجربه کردن، پرسیدن و ساختن است و دانشجویان باید در کنار کسب دانش و مهارت، با نگاهی مسئولانه و دغدغهمند نسبت به جامعه در مسیر تعالی علمی و انسانی گام بردارند.
وی در ادامه از تلاش اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه قدردانی کرد و افزود: در سال تحصیلی پیشرو، ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه پژوهشهای اثرگذار، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و ایفای نقش مؤثرتر در پیشرفت کشور با جدیت دنبال خواهد شد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تبریک گفت و برای خانواده بزرگ دانشگاه، سالی همراه با موفقیت، سلامتی، آرامش و دستاوردهای ارزشمند آرزو کرد.
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