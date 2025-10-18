به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در شانزدهمین گردهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارتقا جو نشاط و روابط صمیمانه در دانشگاه بین دانشجویان، اساتید و کارکنان و فضای مطبوع و جذاب کالبدی دانشگاه را از اولویت‌های این دانشگاه دانست و گفت: بهبود فضا و ورودی‌های دانشگاه، افزایش ساعات ورودی و خروج (درب ولیعصر)، پیش‌بینی سردر برای ورودی ولیعصر، ترویج ورزش در بین دانشجویان، اساتید و کارکنان و برگزاری مسابقات ورزشی، فناورانه و علمی بین دانشجویان از جمله برنامه‌های در دستور کار ما برای تحقق اولویت‌های دانشگاه است.

وی تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه در سال ۹۶ را ۵۵۷ نفر و در حال حاضر را ۵۰۰ نفر ذکر کرد و ادامه داد: در ۴ ماه اخیر ۲۰ نفر جذب و ۱۳ نفر تبدیل وضعیت شدند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دریا، صنایع دفاعی، صنایع مربوط به خودرو، ابررایانه و پردازش سریع، حکمرانی دیجیتال، هوش مصنوعی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را محورها و زمینه‌های پژوهشی این دانشگاه ذکر کرد و گفت: رسالت این دانشگاه بر ترویج نگرش علمی و حرفه‌ای به مسائل و چالش‌های صنعت و جامعه و ارائه راهکارهای علمی استوار است.

وی با تاکید بر تسریع فرآیند جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی، و تلاش برای یافتن منابع مالی متنوع و افزایش آن و کمک مالی بیشتر به دانشگاهیان خاطر نشان کرد: حکمرانی متواضعانه همراه با تعامل، توجه بیشتر به وضعیت و مشکلات روحی، خانوادگی، و آموزشی دانشجویان، ترویج ورزش همگانی و قهرمانی بین دانشجویان، توجه ویژه به کیفیت در آموزش و پژوهش، بین‌المللی شدن (کیفی) دانشگاه و کم کردن فاصله بین مدیریت ستاد و مدیریت صف از برنامه‌های این دانشگاه به شمار می‌رود.