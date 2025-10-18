  1. حوزه و دانشگاه
آمار اعضای هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر کاهش یافت

آمار اعضای هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر کاهش یافت

سرپرست دانشگاه امیرکبیر گفت: تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه در سال ۹۶، ۵۵۷ نفر بود که در حال حاضر ۵۰۰ نفر است. در تلاش هستیم که مسیر تبدیل وضعیت‌های اعضای هیئت علمی را تسریع کنیم. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در شانزدهمین گردهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارتقا جو نشاط و روابط صمیمانه در دانشگاه بین دانشجویان، اساتید و کارکنان و فضای مطبوع و جذاب کالبدی دانشگاه را از اولویت‌های این دانشگاه دانست و گفت: بهبود فضا و ورودی‌های دانشگاه، افزایش ساعات ورودی و خروج (درب ولیعصر)، پیش‌بینی سردر برای ورودی ولیعصر، ترویج ورزش در بین دانشجویان، اساتید و کارکنان و برگزاری مسابقات ورزشی، فناورانه و علمی بین دانشجویان از جمله برنامه‌های در دستور کار ما برای تحقق اولویت‌های دانشگاه است.

وی تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه در سال ۹۶ را ۵۵۷ نفر و در حال حاضر را ۵۰۰ نفر ذکر کرد و ادامه داد: در ۴ ماه اخیر ۲۰ نفر جذب و ۱۳ نفر تبدیل وضعیت شدند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دریا، صنایع دفاعی، صنایع مربوط به خودرو، ابررایانه و پردازش سریع، حکمرانی دیجیتال، هوش مصنوعی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را محورها و زمینه‌های پژوهشی این دانشگاه ذکر کرد و گفت: رسالت این دانشگاه بر ترویج نگرش علمی و حرفه‌ای به مسائل و چالش‌های صنعت و جامعه و ارائه راهکارهای علمی استوار است.

وی با تاکید بر تسریع فرآیند جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی، و تلاش برای یافتن منابع مالی متنوع و افزایش آن و کمک مالی بیشتر به دانشگاهیان خاطر نشان کرد: حکمرانی متواضعانه همراه با تعامل، توجه بیشتر به وضعیت و مشکلات روحی، خانوادگی، و آموزشی دانشجویان، ترویج ورزش همگانی و قهرمانی بین دانشجویان، توجه ویژه به کیفیت در آموزش و پژوهش، بین‌المللی شدن (کیفی) دانشگاه و کم کردن فاصله بین مدیریت ستاد و مدیریت صف از برنامه‌های این دانشگاه به شمار می‌رود.

