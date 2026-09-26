یه گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی و همافزایی دستگاههای حاکمیتی و مجموعههای قرآنی پیرامون «نهضت زندگی با آیهها» در مجموعه سرچشمه تهران برگزار شد.
حجتالاسلام علی تقیزاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، در این نشست با اشاره به مأموریت نهضت «زندگی با آیهها» برای تبدیل قرآن به کتاب زندگی مردم گفت: یکی از مسائل اساسی جامعه، جنگ شناختی و ادراکی است و در چنین شرایطی باید تلاش کرد مردم از سرمایه قرآنی خود برای حل مسائل و مواجهه با مشکلات زندگی استفاده کنند.
وی افزود: با وجود پذیرش گسترده قرآن بهعنوان کتاب مقدس، میزان مراجعه مردم به قرآن برای حل مسائل زندگی متناسب با این میزان اعتقاد نیست؛ بنابراین یکی از مأموریتهای اصلی این نهضت، کاهش این فاصله و تبدیل قرآن به کتابی کاربردی برای زندگی است.
تقیزاده با تشریح برنامه سهساله این نهضت اظهار کرد: در مرحله پیشرو، هدفگذاری شده است پیام «زندگی با آیهها» به ۵۰ میلیون نفر برسد، با ۲۰ میلیون نفر ارتباط مؤثر برقرار شود، ۲۰۰ آیه برای ۱۰ میلیون نفر حفظ، تبیین و کاربردی شود و یک میلیون سفیر قرآن نیز تربیت شوند.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاهها و مجموعههای مختلف تأکید کرد و گفت: هدف این است که «زندگی با آیهها» صرفاً یک برنامه مناسبتی نباشد، بلکه به جریانی مستمر برای ارتباط مردم با قرآن و کاربردیسازی آموزههای آن در زندگی تبدیل شود.
در ادامه این نشست، نصیری از سازمان قرآنی دانشجویان نیز با ارائه تحلیلی از این نهضت، همافزایی میان دستگاههای مختلف، مشارکت گسترده مردمی، زیرساختهای فناورانه و محتوایی و استفاده از قالبهای رسانهای را از ظرفیتهای آن برشمرد.
وی در عین حال بر ضرورت تقویت جنبه معرفتی و زیستمحور فعالیتها تأکید کرد و گفت: باید از تمرکز صرف بر مسابقات و شاخصهای کمی عبور کرد و آثار واقعی این طرح بر نگرش، رفتار و سبک زندگی مخاطبان را نیز مورد سنجش قرار داد.
نصیری همچنین پیشنهاد کرد رویکرد نهضت از «نهضت مسابقه» به سمت «نهضت حل مسئله» حرکت کند تا مخاطبان بتوانند آموزههای قرآنی را در حل مسائل واقعی زندگی به کار گیرند.
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