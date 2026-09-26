به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور از تصویب آئیننامه بازار بهرهوری آب در کمیسیون فرعی برنامه و بودجه دولت خبر داد و گفت: با تصویب نهایی این آئیننامه، صرفهجویی و افزایش بهرهوری آب میتواند برای مصرفکنندگان واجد شرایط، ارزش مالی ایجاد کند.
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به آخرین وضعیت تدوین آئیننامه بازار بهرهوری آب اظهار کرد: این آئیننامه هفته گذشته در کمیسیون فرعی برنامه و بودجه دولت به تصویب رسید و در گام بعد باید در کمیسیون اصلی و سپس در صحن دولت بررسی و تصویب شود.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی افزود: پیشبینی میشود این فرآیند در حدود یک ماه، کمی کمتر یا بیشتر، به نتیجه برسد و پس از تصویب و ابلاغ، زمینه اجرای بازار بهرهوری آب فراهم شود.
سخنگوی صنعت آب کشور ادامه داد: با اجرای این سازوکار، هر شهروند، مصرفکننده، صنعتگر یا کشاورزی که اقدامی برای صرفهجویی و افزایش بهرهوری آب انجام دهد و میزان این صرفهجویی قابل اثبات و راستیآزمایی باشد، میتواند بهازای آن از منافع مالی برخوردار شود.
بزرگزاده تأکید کرد: هدف این سازوکار آن است که اقداماتی که به کاهش مصرف و افزایش بهرهوری آب منجر میشوند، علاوه بر آثار آبی، دارای ارزش اقتصادی نیز باشند.
نظر شما