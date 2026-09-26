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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

بازار بهره‌وری آب در آستانه تصویب نهایی در دولت

بازار بهره‌وری آب در آستانه تصویب نهایی در دولت

سخنگوی صنعت آب کشور از تصویب آئین‌نامه بازار بهره‌وری آب در کمیسیون فرعی برنامه و بودجه دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور از تصویب آئین‌نامه بازار بهره‌وری آب در کمیسیون فرعی برنامه و بودجه دولت خبر داد و گفت: با تصویب نهایی این آئین‌نامه، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب می‌تواند برای مصرف‌کنندگان واجد شرایط، ارزش مالی ایجاد کند.

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به آخرین وضعیت تدوین آئین‌نامه بازار بهره‌وری آب اظهار کرد: این آئین‌نامه هفته گذشته در کمیسیون فرعی برنامه و بودجه دولت به تصویب رسید و در گام بعد باید در کمیسیون اصلی و سپس در صحن دولت بررسی و تصویب شود.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این فرآیند در حدود یک ماه، کمی کمتر یا بیشتر، به نتیجه برسد و پس از تصویب و ابلاغ، زمینه اجرای بازار بهره‌وری آب فراهم شود.

سخنگوی صنعت آب کشور ادامه داد: با اجرای این سازوکار، هر شهروند، مصرف‌کننده، صنعتگر یا کشاورزی که اقدامی برای صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب انجام دهد و میزان این صرفه‌جویی قابل اثبات و راستی‌آزمایی باشد، می‌تواند به‌ازای آن از منافع مالی برخوردار شود.

بزرگ‌زاده تأکید کرد: هدف این سازوکار آن است که اقداماتی که به کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری آب منجر می‌شوند، علاوه بر آثار آبی، دارای ارزش اقتصادی نیز باشند.

کد مطلب 6959259
علی فروزانفر

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