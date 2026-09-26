برندسازی مبتنی بر استاندارد کیفی کلید ورود تولیدات به بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جلایر بر نقش حیاتی استانداردسازی و برندسازی در توسعه اقتصادی و صادرات محصولات صنعتی و بومی استان تأکید کرد.

وی به توسعه کیفیت صنایع استان اشاره کرد و افزود: برندسازی تنها یک نام یا لوگو نیست، بلکه مجموعه‌ای از ویژگی‌های کیفی و اعتماد است که از رعایت استانداردها محقق می‌شود. برای اینکه محصولات بومی اردبیل، از محصولات کشاورزی گرفته تا صنایع دستی و غذایی، بتوانند در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند، باید ابتدا استانداردهای ملی مربوطه را اخذ کرده و یک برند معتبر و قابل اعتماد برای خود بسازند.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: استاندارد، زبان مشترک تجارت جهانی است. بدون داشتن گواهی‌های معتبر و رعایت دقیق ضوابط فنی، محصول بومی توانایی ورود به بازارهای جهانی را نخواهد داشت. وظیفه اداره‌کل استاندارد، حمایت از تولیدکنندگان برای ارتقای سطح کیفیت و فراهم کردن بسترهای لازم جهت دستیابی به استانداردهای لازم است تا در نهایت، محصول اردبیلی با افتخار در بازارهای فرامرزی عرضه شود.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل از شهروندان خواست پیش از خرید هرگونه کالایی، به‌ویژه مواد غذایی، به داشتن «کد ۱۰ رقمی اصالت استاندارد» زیر نشان استاندارد توجه کنند.

جلایر توضیح داد: شهروندان می‌توانند با ارسال این کد ۱۰ رقمی به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اصالت و اعتبار پروانه استاندارد آن محصول مطلع شوند.