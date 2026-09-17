به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خلخال اظهار کرد: افتتاح پروژههای ناقص و نیمهتمام و بعضاً افتتاح چندباره یک پروژه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید متوقف شود.
وی با انتقاد از این رویه گفت: طرحهایی که آماده بهرهبرداری نیستند، نباید افتتاح شوند و این موضوع باید بهصورت جدی در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
دادستان مرکز استان اردبیل با تشریح ضرورت توجه به حقوق معلولان افزود: لحاظ کردن استانداردهای جهانی در طراحی ساختمان و تأمین امکانات و تجهیزات مرتبط با جامعه معلولان امری ضروری است.
آفاقی یادآور شد: قشر معلول و محجور جامعه نباید حتی لحظهای مورد غفلت مسئولان و مردم قرار گیرد و توجه ویژه به وضعیت آنان در اولویت کاری دادستانهای شهرستانهای استان قرار دارد.
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