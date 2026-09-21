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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

آینده متعلق به «قهرمانان کوچک اردبیل» است

آینده متعلق به «قهرمانان کوچک اردبیل» است

اردبیل- آیین جشن شکوفه‌ها برای آغاز سال تحصیلی نوآموزان پایه اول ابتدایی در دبستان حافظ اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در آیین جشن شکوفه‌ها، با تبریک آغاز بهار تعلیم و تربیت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام میهن اسلامی و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، میناب آموزش وپرورش را رکن رکین و پیشران اصلی توسعه جامعه دانست و اظهار داشت: هر جامعه‌ای که به دنبال پیشرفت، آبادانی و اعتلای پایدار است، باید زیرساخت‌ها و بنیادهای آن را در مدارس و کلاس‌های درس جست‌وجو کند.

فرماندار اردبیل با تأکید بر اینکه مدرسه فراتر از آموزش صرف کتب درسی است، افزود: «امروز و در این کلاس‌ها، فرایند شکل‌گیری تمرین شهروندی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پرورش خلاقیت نوآموزان رقم می‌خورد. شخصیت آینده‌سازان دیارمان در دل همین تعاملات کلاسی و تربیتی تکوین می‌یابد

وی به رویکرد حمایتی دولت در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: اولویت اساسی دولت، ایجاد فضاهای آموزشی شایسته، استاندارد و باکیفیت برای فرزندان این مرزوبوم و در کنار آن، توجه جدی به جایگاه معلمان و رفع دغدغه‌های معیشتی و حرفه‌ای فرهنگیان عزیز است؛ چراکه معلمان ستون‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌روند.

قلندری خطاب به دانش‌آموزان پایه اول با لحنی صمیمی و امیدبخش خاطرنشان کرد: «امروز نقطه آغاز یک سفر بزرگ و پرماجرا در مسیر دانایی، کسب فضیلت و دوستی دیرینه با کتاب است. شما دانش‌آموزان عزیز، قهرمانان کوچک اردبیل هستید و تردیدی نیست که آینده روشن و پرافتخار این دیار متعلق به دست‌های پرتوان و اندیشه‌های خلاق شما خواهد بود.

فرماندار اردبیل با قدردانی از زحمات معلمان و کادر آموزشی، به نقش کلیدی خانواده‌ها در پیشبرد اهداف تربیتی اشاره کرد و اظهار داشت: «پیوند مستمر و هم‌افزایی میان اولیا و مدرسه، تضمین‌کننده تربیت نسلی پویا، خودباور و موفق خواهد بود و همراهی والدین در تمام مراحل این مسیر بزرگ تحصیلی نقشی بی‌بدیل دارد.»

در این مراسم، زنگ شکوفه‌ها با حضور مسئولان، معلمان و دانش‌آموزان به صدا درآمد و نوآموزان با شور ونشاط خاصی راهی کلاس‌های درس شدند.

کد مطلب 6953646

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