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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

ارائه خدمات رایگان درمانی هلال احمر به ۶۵۳ نفر در نیارق نمین

ارائه خدمات رایگان درمانی هلال احمر به ۶۵۳ نفر در نیارق نمین

اردبیل – سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی استان اردبیل گفت: مانور بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر در روستای نیارق نمین با ارائه خدمات رایگان به ۶۵۳ نفر از اهالی منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ نیما توحیدی با اشاره به گستردگی خدمات ارائه‌شده در مانور بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر روستای نیارق نمین اظهار کرد: در این برنامه، ۳۱ نفر از کادر درمان و عوامل اجرایی با به‌کارگیری یک کامیونت، یک وانت پیکاپ و یک خودروی ون، خدمات سلامت‌محور را به اهالی منطقه ارائه کردند.

وی افزود: پزشک عمومی، متخصص داخلی، متخصص اطفال، متخصص اعصاب و روان، مامایی، گفتاردرمانی، ارتوپدی، بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، دندانپزشکی و تیم‌های تست فشار خون در این مانور حضور داشتند و مجموعاً ۶۵۳ نفر از اهالی روستاهای هدف از خدمات رایگان درمانی و دارویی بهره‌مند شدند.

سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی هلال‌احمر استان اردبیل با اشاره به حجم خدمات دارویی ارائه‌شده گفت: در این مانور ۴۰۰ نسخه دارویی صادر شد و ارزش ریالی خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی ارائه‌شده ۱۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی هلال‌احمر استان اردبیل تأکید کرد: ارائه خدمات سلامت‌محور به اهالی نیارق و روستاهای همجوار، از اولویت‌های اصلی این برنامه بود و خوشبختانه با استقبال بسیار مطلوب مردم منطقه همراه شد.

در حاشیه این مانور، جانشین مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر به همراه بخشدار منطقه با خانواده شهدا دیدار و گفت‌وگو کردند.

کد مطلب 6959282

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