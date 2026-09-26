ارائه خدمات رایگان درمانی هلال احمر به ۶۵۳ نفر در نیارق نمین

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما توحیدی با اشاره به گستردگی خدمات ارائهشده در مانور بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر روستای نیارق نمین اظهار کرد: در این برنامه، ۳۱ نفر از کادر درمان و عوامل اجرایی با بهکارگیری یک کامیونت، یک وانت پیکاپ و یک خودروی ون، خدمات سلامتمحور را به اهالی منطقه ارائه کردند.
وی افزود: پزشک عمومی، متخصص داخلی، متخصص اطفال، متخصص اعصاب و روان، مامایی، گفتاردرمانی، ارتوپدی، بیناییسنجی، شنواییسنجی، دندانپزشکی و تیمهای تست فشار خون در این مانور حضور داشتند و مجموعاً ۶۵۳ نفر از اهالی روستاهای هدف از خدمات رایگان درمانی و دارویی بهرهمند شدند.
سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی هلالاحمر استان اردبیل با اشاره به حجم خدمات دارویی ارائهشده گفت: در این مانور ۴۰۰ نسخه دارویی صادر شد و ارزش ریالی خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی ارائهشده ۱۵ میلیارد ریال برآورد میشود.
سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی هلالاحمر استان اردبیل تأکید کرد: ارائه خدمات سلامتمحور به اهالی نیارق و روستاهای همجوار، از اولویتهای اصلی این برنامه بود و خوشبختانه با استقبال بسیار مطلوب مردم منطقه همراه شد.
در حاشیه این مانور، جانشین مدیرعامل جمعیت هلالاحمر به همراه بخشدار منطقه با خانواده شهدا دیدار و گفتوگو کردند.
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