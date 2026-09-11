ناصر نعمتی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعاون یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد کشور است که در کنار دو بخش خصوصی و دولتی ایفای وظیفه می‌کند و به نوبه خود دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار زیادی برای توسعه اقتصادی، مشارکت‌های مردمی، جلوگیری از فقر مطلق، جلوگیری از انحصار، تورم و سایر مباحثی است که در اصول سیزدهم تا نوزدهم قانون اساسی در حوزه تعاون پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سیزدهم تا نوزدهم شهریور سال جاری به عنوان هفته تعاون برای ارائه ظرفیت‌ها و توانمندسازی شرکت‌های تعاونی و همچنین الگوسازی شرکت‌های موفق در قالب جشنواره‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های مختلف طراحی و پیش‌بینی شده است.

۱۹ هزار فرصت شغلی

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل از استان‌های بسیار موفق با مشارکت اجتماعی بالا در حوزه تعاون است؛ بالغ بر ۲۰۰۰ شرکت تعاونی و بالغ بر ۱۹ هزار فرصت شغلی در استان در این تعاونی‌ها وجود دارد که اگر به ظرفیت نهایی برسند، می‌توانند نقش بسیار مؤثری در ایجاد اشتغال در استان در ظرفیت‌های مختلف و در رشته‌های مختلف کشاورزی، خدماتی، تولیدی و توزیعی داشته باشند.

عنوان تعاونی برتر ملی

نعمتی ادامه داد: هر ساله در جشنواره‌های برتر که در سطح کشور برگزار می‌شود، استان اردبیل جزو استان‌های بسیار مؤثر و موفق بوده و هر ساله حائز رتبه‌های برتری از استان در سطح ملی می‌شود. امسال نیز یکی از تعاونی‌های بسیار موفق ما در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت تعاونی دارای فعالیت‌های بسیار متعدد و زیادی در حوزه‌های مختلف بهداشتی و درمانی، تجهیزات پزشکی، لباس بیمارستانی و اورژانس اجتماعی و سایر فعالیت‌ها در حوزه درمان و بهداشت در سطح استان و در یکی از مناطق بسیار نیازمند و کم‌برخوردار استان است و با حداقل تعرفه‌های دولتی و حتی گاهاً تعرفه‌های زیر پیش‌بینی‌شده دولت خدمات ارائه می‌کند. این شرکت تعاونی یکی از شرکت‌های بسیار موفق ماست و به عنوان الگو می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد بستر برای بسیاری از شرکت‌های تعاونی دیگری باشد که می‌توانند به این شرکت خدمات‌رسانی کنند.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: استان اردبیل با توجه به ظرفیت‌هایی که در قالب شرکت‌های تعاونی می‌تواند داشته باشد، می‌تواند به یکی از قطب‌های توسعه و توانمندسازی و همچنین فعالیت شرکت‌های تعاونی در گرایش‌های مختلف تبدیل شود.

عبور از شرکت‌های تعاونی سنتی

نعمتی در پایان گفت: رویکرد اداره تعاون در حوزه تعاون استان، عبور از شرکت‌های تعاونی سنتی و ایجاد شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان، نوع جدید فراگیر و تعاونی‌هایی است که تولید علم، دانش و ثروت کنند و ارزش افزوده‌شان نسبت به تعاونی‌های سنتی بسیار بالا باشد و همچنین زنجیره ارزش ایجاد کنند؛ یعنی یک سیستم یکپارچه از تولید، تأمین مواد اولیه تا مصرف را پوشش دهند. ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان که دانش و ارزش افزوده علمی را ایجاد کنند، از اولویت‌های استان در حوزه تعاون خواهد بود.